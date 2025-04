Realme GT 6T 5G con prezzo folle su Amazon: risparmio di 180€

Il realme GT 6T 5G è uno smartphone del costruttore cinese che va a posizionarsi nella fascia media di prodotti attualmente proposti sul mercato. Una soluzione che, per il prezzo a cui viene offerto, vale davvero la pena acquistare. Con un processore Snapdragon 7+ Gen 3 di ultima generazione, questo smartphone è in grado di offrire un’esperienza d’uso del tutto eccellente.

Il display OLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz consente la visualizzazione contenuti con un’ottima qualità dei colori, oltre che con una dimensione perfetta per non sforzare gli occhi.

realme GT 6T 5G: in offerta su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone con un’ottimo rapporto qualità/prezzo, questo rappresenta senza dubbio la scelta migliore in questo momento. Nonostante siano davvero tante le proposte che le aziende fanno, non tutti gli smartphone sono in grado di offrire prestazioni eccellenti.

Nel caso del realme GT 6T 5G parliamo di un best buy della fascia media. Oltre al processore Snapdragon 7+ Gen 3 di ultima generazione, mette a disposizione 8 GB di RAM e 256 GB di storage UFS 4.0. Un’ottima autonomia è inoltre assicurata da una batteria con capacità di 5.500 mAh. Non manca il supporto alla ricarica rapida da 120 W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, trova spazio una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Per offrire il meglio dell’esperienza d’uso, evitando di danneggiare il device, è presente anche la certificazione IP65.

Inoltre, grazie al sistema di raffreddamento Iceberg Vapor ha una capacità maggiore del 300% di dissipazione del calore. Tra le connessioni disponibili non mancano invece supporto al 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4 e USB-C.

Arrivati a questo punto non passiamo non ribadire nuovamente che il realme GT 6T 5G è al momento un best buy di fascia media che oggi diventa ancora più conveniente. L’offerta attualmente in corso su Amazon sconta il prezzo del 33%, consentendo di pagarlo solamente 369,90€.