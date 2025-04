TIM ha trovato le offerte per battere Iliad: sono 3 ed arrivano a 300 GB in 5G

TIM continua a mettersi in posizione di vantaggio rispetto agli altri gestori. Anche ad aprile ha scelto di mettere sul piatto una serie di promozioni dedicate a chi decide di cambiare operatore, puntando tutto su grandi quantità di dati, 5G e zero costi iniziali. Le nuove offerte si chiamano Power Special, Power Iron e Power Supreme Easy, e sono disponibili solo per chi proviene da Iliad o da un operatore virtuale.

Tre soluzioni per navigare senza pensieri: TIM vince su tutti

Tutte e tre le offerte includono minuti illimitati e 200 SMS al mese, ma si differenziano soprattutto per la quantità di giga e la tecnologia di rete.

Power Special è la più completa: 300 GB in 5G ; Prezzo mensile di 9,99€ .

Power Supreme Easy è una via di mezzo: 200 GB in 4G ; Costo fisso di 7,99€ al mese .

Power Iron è la più economica: 150 GB in 4G ; Prezzo mensile di 6,99€ .



Tutte le tariffe hanno un prezzo garantito nel tempo, senza vincoli o aumenti futuri.

Un mese gratis per iniziare, tutto vero!

Un vantaggio comune alle tre offerte è il primo mese gratuito, che consente di testare il servizio senza spendere nulla. Un modo utile per capire se la rete TIM è quella giusta per le proprie esigenze, soprattutto per chi arriva da operatori diversi.

Attivazione semplice e rete veloce, TIM domina anche per questo

La procedura per attivare una delle offerte Power è semplice: basta avviare la richiesta online o recarsi in un negozio TIM. Una volta effettuato il passaggio, si potrà contare su una rete solida e performante, con la possibilità di navigare anche in 5G, nel caso della Power Special.

Le nuove offerte TIM Power si rivolgono a chi vuole tanti giga a un prezzo contenuto, senza rinunciare alla qualità e con la libertà di cambiare operatore senza rischi. Questa è TIM, che ne dite?