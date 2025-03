Hubble cattura la nascita di stelle in una galassia “esplosiva”

Non è ogni giorno che si ha la possibilità di vedere una galassia che sta sfornando stelle a ritmi impressionanti. Ma grazie al telescopio spaziale Hubble, abbiamo appena avuto l’opportunità di dare un’occhiata a una di queste galassie “super produttive”: NGC 4536. Si trova a circa 50 milioni di anni luce da noi, nella costellazione della Vergine, ed è una vera e propria macchina per la creazione di stelle.

La galassia NGC 4536

Ora, perché NGC 4536 è così interessante? Beh, questa galassia è classificata come starburst, un termine che suona quasi poetico e che significa una cosa molto specifica: una galassia che sta letteralmente “esplodendo” di nuove stelle. In pratica, sta creando stelle molto più velocemente di quanto una galassia normale farebbe. Guardando le immagini di Hubble, si vedono bracci a spirale popolati da ammassi blu di stelle neonate che sembrano brillare più intensamente di un faro galattico. Ma non finisce qui: ci sono anche delle aree rosse, che in realtà sono gas di idrogeno che si riscalda grazie all’energia prodotta dalle stelle più giovani. È come se l’intera galassia fosse in fiamme… ma in senso buono!

E non pensare che tutto ciò accada senza una causa. La struttura a spirale di NGC 4536 è un po’ come una grande pompa gravitazionale. La sua forma a spirale potrebbe spingere il gas verso il centro della galassia, creando una zona densa dove la formazione di stelle accelera. Ma c’è di più: la galassia è vicina a altri gruppi di galassie, e le forze gravitazionali tra di loro potrebbero comprimere il gas, favorendo la nascita di nuove stelle.

Ma la parte davvero affascinante di NGC 4536 è come il ciclo di vita delle stelle venga visibile a occhio nudo. Le stelle più grandi nascono, brillano intensamente e, alla fine, esplodono in supernove. E quando succede, queste esplosioni emettono una luce ultravioletta che riscalda ulteriormente il gas intorno a loro, creando nubi di idrogeno incandescente che brillano di rosso. Ecco perché nelle foto di Hubble quelle aree rosse sembrano così vive.

Questa immagine è parte di uno studio più ampio condotto dalla NASA per capire come si formano le stelle in galassie diverse dalla nostra. E, nonostante tutto sembri così lontano, ogni nuova scoperta ci porta un passo più vicini a svelare i segreti dell’universo. Ogni volta che guardiamo nello spazio, sembra che ci sia sempre qualcosa di nuovo e affascinante da scoprire.

La bellezza di Hubble è che non solo ci permette di ammirare queste meraviglie cosmiche, ma ci aiuta anche a capire meglio come funziona il nostro universo. E chi sa cosa troveremo la prossima volta…