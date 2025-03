Smart TV PHILIPS a soli 128 euro su Amazon: un’offerta IMBATTIBILE

Le smart TV non sono più prodotti difficili da acquistare da parte del pubblico, proprio perché nell’ultimo periodo il loro prezzo è diminuito drasticamente, tanto da arrivare ad essere dispositivi estremamente economici, come nel caso del prodotto di casa Philips, che oggi può essere vostro con un esborso finale di soli 128 euro, rappresentando a tutti gli effetti uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora su Amazon.

Il modello attualmente in promozione su Amazon è il Philips 24PHS6019, una smart TV LED che offre una buona qualità generale, mantenendo comunque dimensioni contenute, essendo il pannello di 24 pollici di diagonale, appoggiandosi sulla piattaforma Titan OS per un’esperienza generalmente alla portata di ogni singolo consumatore. Lo chassis è realizzato interamente in plastica, con finitura opaca sulla cornice, materiali discreti, in linea con la fascia di prezzo di posizionamento, a cui comunque si aggiunge il pieno supporto a Dolby Digital e assistenti vocali, come Google Assistant e Amazon Alexa.

Smart TV Philips: lo sconto inatteso su Amazon

La smart TV Philips può essere vostra con il pagamento di un contributo complessivamente ridotto, almeno rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati, infatti il consumatore non dovrà più spendere i 199 euro previsti originariamente di listino, ma si ritroverò a poter investire per il suo acquisto un contributo di soli 128 euro (riduzione del 28%), sempre con spedizione a domicilio gratuita e con garanzia di 24 mesi. L’ordine è da effettuare al seguente link.

Dimensionalmente il prodotto resta essere facilmente posizionabile ovunque vogliate, se pensate che comunque si tratta di un dispositivo da soli 2,5kg, con dimensioni di 55,1 x 34 x 8,1 centimetri di spessore, proprio anche grazie alla sua realizzazione prevalentemente plastica.