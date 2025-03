Samsung LockStar si aggiorna: novità per la gestione delle notifiche su One UI 7

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung introduce nuove opzioni di personalizzazione delle notifiche tramite LockStar, il modulo integrato nell’app Good Lock. Con l’arrivo della One UI 7, gli utenti avranno un controllo più preciso sull’aspetto e sul comportamento delle notifiche nella schermata di blocco.

Più controllo sulle notifiche con One UI 7

L’ultima versione beta di LockStar, destinata ai dispositivi Samsung aggiornati alla One UI 7, introduce una nuova impostazione che permette di nascondere completamente il pannello delle notifiche dalla schermata di blocco. Questa funzione si aggiunge alle opzioni già disponibili, che consentono di mostrare o meno contenuti sensibili o dettagli dei messaggi.

La novità è attualmente disponibile solo nella versione di test per gli utenti coreani, ma il rilascio globale dovrebbe avvenire nei prossimi mesi, in concomitanza con la diffusione della versione stabile di One UI 7, basata su Android 15.

Secondo quanto emerge dalle prime immagini dell’interfaccia aggiornata, la nuova opzione può essere attivata direttamente dall’interno del menu LockStar, nella sezione dedicata alla schermata di blocco. In questo modo, chi desidera massimizzare la privacy o ridurre le distrazioni potrà disabilitare del tutto la visualizzazione delle notifiche, mantenendo una schermata più pulita.

LockStar è uno dei moduli principali di Good Lock, la suite Samsung per la personalizzazione profonda del sistema. Consente di modificare elementi della schermata di blocco, come orologio, scorciatoie e layout delle notifiche. Con la nuova funzionalità, Samsung prosegue nel rendere la personalizzazione un punto di forza della sua interfaccia.

La possibilità di rimuovere il pannello delle notifiche potrebbe risultare utile non solo per questioni estetiche o di concentrazione, ma anche per migliorare la sicurezza in ambienti pubblici o condivisi, dove la visualizzazione di notifiche in chiaro potrebbe esporre informazioni personali.

Samsung continua a investire nella personalizzazione avanzata della schermata di blocco con LockStar. La nuova opzione per nascondere il pannello delle notifiche su One UI 7 offre agli utenti un maggiore controllo sulla privacy, in attesa del rilascio globale della nuova versione dell’interfaccia.