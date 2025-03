Moulinex Easy Fry & Grill: 89,99€ con le offerte di primavera Amazon

La Moulinex Easy Fry & Grill è una friggitrice ad aria con griglia integrata che consente all’utente di avere ben due soluzioni in un unico prodotto. Le possibilità di cottura, dunque, sono tante e possono essere scelte in base alle esigenze della famiglia grazie a 8 programmi differenti.

La capacità XXL consente inoltre di preparare quantità di cibo per più persone. Nel dettaglio, la capacità di 6.5 L, ovvero 2 Kg, consente di servire fino a otto persona senza necessità di dover effettuare diverse sessioni di cottura.

Moulinex Easy Fry & Grill: in offerta su Amazon

Le offerte di primavera del colosso dell’e-commerce Amazon stanno per terminare. Proprio per questo motivo, ancora per pochissimo tempo è possibile approfittare dello sconto attivo sulla friggitrice ad aria 2 in 1 del marchio Moulinex. Soluzione completa ed efficiente che viene offerta con sconto del 18% sul prezzo iniziale di listino.

Oltre alle modalità di cottura simultanea e agli 8 programmi disponibili, questa Moulinex Easy Fry & Grill dispone di una griglia realizzata in alluminio pressofuso ideale per cuocere la carne ottenendo un risultato perfetto, ma non solo. Tale funzionalità può essere utilizzata anche per grigliare delle verdure.

Come sappiamo le esigenze di ciascuna famiglia sono differenti e, per rispondere a svariate necessità, questa friggitrice 2 in 1 è stata progettata consentendo all’utente di personalizzare lo spazio di cottura mediante un apposito divisore. Divisore che può essere utilizzato in modo semplice e rimosso in qualsiasi momento.

Al fine di rendere l’esperienza d’uso di questa friggitrice del tutto ottimale, non manca la possibilità di scegliere ricette uniche e gustose tramite l’app Moulinex dedicata. Un vero e proprio ricettario da cui poter prendere idee per le cene in famiglia e con amici. Approfittatene subito perché l’offerta attualmente in corso su questo prodotto potrebbe terminare a breve. Grazie al -18% è possibile portare a casa la Moulinex Easy Fry & Grill XXL a soli 89,99 euro.