IA, velocizza il tempo per il recupero dati dal DNA

La scienza continua andare avanti e insieme ad essa avanza anche la tecnologia, facendo in modo così di far incontrare questi due mondi che possono sembrare diversi ma non lo sono. Uno degli elementi principali di questo discorso è l’IA.

Quest’ultima tramite il suo continuo sviluppo sembra essere la chiave giusta per molte questioni.

IA, legata al DNA?

L’intelligenza artificiale sembra rivoluzionare l’archiviazione dei dati su DNA, rendendo il recupero di moltissime informazioni molto più veloce. In precisione un tema di ricercatori del Technion, ha sviluppato DNAformer. Parliamo di un sistema che va ad accelerare di 3.200 volte il processo di lettura dei dati che sono memorizzati su molecole di DNA. Questa nuova tecnologia utilizza la densità e durabilità del DNA in se, come supporto di archiviazione.

Differentemente dai supporti di memorizzazione che abbiamo oggi, il DNA può conservare in questo caso le informazioni per generazioni. La caratteristica appena visionata lo rende un perfetto esempio per l’archiviazione a lungo termine di volumi crescenti di dati digitali, grazie anche all’IA. La sfida principale va a risiedere nella complessità del processo di recupero delle informazioni.

Il famoso processo di archiviazione avviene tramite la sintesi di molecole di DNA personalizzate. La lettura poi va a richiedere il sequenziamento che può introdurre vari errori come delezioni o sostituzioni. In questo caso interviene DNAformer, che grazie all’IA e i suoi fantastici algoritmi sofisticati, riesce a identificare i pattern corretti.

Tralasciando i suoi fantastici progressi, la tecnologia risulta essere davvero troppo lenta per applicazioni commerciali immediate. A quanto pare però i numerosi ricercatori sono fiduciosi che si trovi sulla strada giusta. Lo stesso team prevede di adattare DNAformer tramite l’IA a esigenze specifiche. Quest’ultimo inoltre ritiene che il sistema stesso può essere scalato per ulteriori applicazioni industriali e di ricerca. Bisogna anche contare la flessibilità del sistema che è un suo altro punto di forza.