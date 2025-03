Apple Music entra nel mondo dei dj

Apple Music compie un passo storico nel settore dell’intrattenimento musicale. Come? Con un’innovazione destinata a cambiare le regole del gioco. Gli abbonati alla piattaforma potranno infatti accedere in tempo reale all’intero catalogo musicale direttamente dai software più usati dai DJ, come Serato, Algoriddim djay Pro, Denon DJ e Numark. Questa novità permette di creare mix in modo fluido e senza interruzioni. Ampliando così le possibilità creative per professionisti e appassionati.

Apple Music: un passo avanti per l’ intrattenimento live

L’annuncio arriva con l’introduzione della sezione “DJ with Apple Music” nell’app. Ovvero uno spazio pensato per offrire strumenti avanzati a chi lavora con la musica. Grazie a questa integrazione, i DJ avranno accesso a oltre 100 milioni di brani, sfruttando funzionalità come il beat matching automatico e l’analisi delle tonalità. Stephen Campbell, responsabile globale delle sezioni Dance ed Electronic di Apple Music, ha sottolineato l’importanza di questa mossa. Evidenziando come l’azienda voglia eliminare le barriere tra scoperta musicale e performance dal vivo.

L’iniziativa di Apple non si limita però a fornire un semplice catalogo musicale. Ma punta a creare un sistema completo per i DJ. Nella nuova sezione dell’app, saranno infatti disponibili playlist tematiche e pagine personalizzate per ogni brand partner. Insieme a contenuti esclusivi come mix campione, tutorial su tecniche di transizione e interviste ad artisti di fama internazionale. Karim Morsy, CEO di Algoriddim, ha commentato il valore democratico di questa novità. Spiegando come anche i principianti potranno accedere a risorse professionali, senza la necessità di un archivio musicale personale.

Apple Music si afferma così come un punto di riferimento per il mondo del DJing. Arrivando a sfidare piattaforme storiche come Beatport e SoundCloud. L’azienda non ha ancora confermato lo sviluppo di hardware dedicato, ma molti analisti ipotizzano future collaborazioni con brand come Pioneer DJ. In più, l’integrazione di funzioni basate sull’intelligenza artificiale potrebbe portare a una rivoluzione nella creazione di mix automatici, ampliando ulteriormente le possibilità per gli utenti.