Come utilizzare l’intelligenza artificiale su WhatsApp: tutte le novità di Meta AI

Meta AI, l’intelligenza artificiale di Meta sbarca finalmente su WhatsApp anche in Italia.

WhatsApp è sicuramente un’applicazione all’avanguardia, rimasta per anni tra le piattaforme per la messaggistica istantanea più scaricate e utilizzate al mondo, proprio per il continuo rinnovamento che subisce ciclicamente.

Apportare in maniera ciclica dei nuovi aggiornamenti con novità e funzionalità atte a migliorare e ottimizzare l’esperienza di ciascun utente sulla piattaforma è sicuramente la strategia vincente di WhatsApp.

Dopo l’integrazione dell’intelligenza artificiale con ChatGPT sulla piattaforma, adesso è in arrivo su tutti i dispositivi in Italia l’intelligenza artificiale propria di Meta, chi cambierà per sempre il modo di utilizzare WhatsApp.

Meta AI: come funziona e quali novità apporterà su WhatsApp?

Meta AI sta spopolando in Italia su diversi dispositivi, anche se alcuni non hanno ancora ricevuto l’aggiornamento, è solo questione di tempo prima che su tutti i dispositivi sia disponibile l’intelligenza artificiale di Meta.

Gli utenti, aggiornando la piattaforma di WhatsApp, si sono ritrovati in basso a destra il logo di Meta AI, ovvero un cerchio blu con diverse sfumature celesti e viola.

Ma cosa si può fare concretamente con l’intelligenza artificiale di Meta?

Utilizzare l’AI è molto semplice, perché basterà cliccare sul logo per aprire la chat con l’intelligenza artificiale. A quel punto sarà possibile porre qualsiasi domanda, sia in forma scritta, sia attraverso delle note vocali.

Si potrà chiedere all’intelligenza artificiale di Meta di suggerire dei messaggi da inviare, migliorare la forma dei testi e richiedere dei sinonimi o dei contrari, oppure si potrà chiedere di tradurre alcuni messaggi in diverse lingue.

In generale si tratta di un supporto molto rapido, a cui poter chiedere qualsiasi cosa, anche la modifica e l’editing delle fotografie, inviando l’immagine prescelta direttamente in chat e richiedendo le modifiche desiderate.

Insomma, si tratta di una vera e propria rivoluzione che permetterà agli utenti di svolgere molte più funzioni tramite WhatsApp.