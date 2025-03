Roma semplifica l’installazione delle colonnine di ricarica

Roma sta cercando di semplificare la vita a chi ha un’auto elettrica, e questa volta lo fa con un’idea piuttosto pratica: trasformare le normali stazioni di servizio in punti di ricarica senza troppi ostacoli burocratici. Il Comune ha infatti deciso di cambiare alcune regole per rendere più semplice l’installazione delle colonnine nei distributori di carburante, una mossa che potrebbe dare una bella spinta alla mobilità elettrica in città.

Nuove regole per le colonnine a Roma

Fino ad oggi, aggiungere una colonnina di ricarica in un impianto di carburanti non era così immediato. Servivano permessi, verifiche e un bel po’ di pazienza per via di regolamenti urbanistici poco flessibili. Adesso, grazie a una nuova delibera, le colonnine non verranno più conteggiate nella cubatura totale della stazione di servizio. In parole povere, i gestori potranno installarle senza preoccuparsi di limiti di spazio o lunghe pratiche amministrative.

Ma non è tutto. Il Comune ha deciso anche di snellire le autorizzazioni, tagliando i tempi per chi vuole investire in questo settore. Questo significa che, teoricamente, potremmo vedere molte più colonnine spuntare in giro per la città in tempi brevi. Un bel vantaggio, considerando che uno dei principali problemi per chi vorrebbe passare all’elettrico è proprio la paura di non trovare abbastanza punti di ricarica.

L’idea è semplice: se ricaricare un’auto diventa facile come fare il pieno di benzina, sempre più persone potrebbero essere spinte a scegliere un veicolo elettrico. E Roma ne ha bisogno, visto che la transizione energetica è ormai una priorità e la riduzione dell’inquinamento urbano passa anche da qui.

Oltre ai benefici ambientali, questa operazione potrebbe portare anche vantaggi economici. Più colonnine significano una città più attrattiva per investitori e aziende che vogliono puntare sulla mobilità sostenibile. Inoltre, avere una rete di ricarica ben sviluppata può rendere la vita più semplice sia ai residenti sia ai turisti che si muovono con veicoli elettrici.

Se tutto andrà secondo i piani, nei prossimi anni Roma potrebbe diventare un modello per la mobilità elettrica, con una rete di ricarica sempre più capillare e accessibile. Per ora, però, bisogna vedere quanto velocemente queste nuove regole porteranno a risultati concreti sulle strade della capitale.