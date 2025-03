Meta AI arriva finalmente in Europa

L’IA è ormai una presenza costante nella nostra vita. In questo contesto ecco quindi che anche Meta ha deciso di sviluppare il suo assistente virtuale, ovvero MetaAI. Ovvero un chatbot intelligente integrato direttamente nelle sue principali applicazioni: WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger. Dopo il debutto negli Stati Uniti nel 2023, questa tecnologia ha finalmente raggiunto l’Unione Europea. Finendo per adattarsi alle rigide normative sulla privacy del continente.

Come interagire con Meta AI

L’obiettivo di Meta AI è quello di rendere l’esperienza utente più fluida e coinvolgente. Questo assistente virtuale infatti è capace di rispondere a domande, suggerire soluzioni e offrire consigli. La sua utilità è tale che attualmente viene già utilizzato da più di 700 milioni di persone al giorno in tutto il mondo. Per rispettare le leggi europee però, la versione distribuita nell’Unione Europea è più limitata rispetto a quella rilasciata in americana. Essa infatti non genera immagini e non utilizza i dati personali per migliorare le proprie prestazioni.

Meta AI, come detto, è facilmente accessibile su tutte le piattaforme della società di Mark Zuckerberg. Su Facebook, si trova nella barra di ricerca, mentre su Instagram si attiva tramite un’icona a forma di cerchio blu. Per interagire nei messaggi diretti su WhatsApp, Messenger e Instagram, basta digitare “@metaai” e porre una domanda o chiedere un suggerimento.

L’IA di Meta arrivata fino a noi, può fornire risposte rapide, suggerire testi per i post e perfino aiutare a gestire le conversazioni nei gruppi, dove tutti i partecipanti possono vedere le risposte generate. In più, se utilizzata nella barra di ricerca delle app, può offrire risultati mirati sulla base delle richieste di ciascuna persona.

Insomma, l’ arrivo di MetaAI in Europa rappresenta un ulteriore passo avanti nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle nostre abitudini digitali. In più apre nuove possibilità di interazione con le moderne piattaforme social.