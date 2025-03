Huawei punta a innovare lo zoom ottico per smartphone sottili

Il colosso cinese Huawei continua a ricercare nuovi modi per innovarsi. Le sue ultime ricerche ricadono sulla creazione di un sistema che servirà ad integrare lo zoom ottico anche su smartphone particolarmente sottili. La vera sfida sarà quella di dare all’utente prestazioni di alto livello in termini di qualità fotografica. Il tutto ovviamente senza danneggiare il design elegante e il profilo sottile del prodotto in quanto sono caratteristiche sempre più amate e ricercate dai consumatori. C’è da dire che non solo Huawei sta studiando per raggiungere l’obiettivo, essendo ormai un vero trend del mercato anche per altre aziende. Ad esempio possiamo citare modelli come il Galaxy S25 Edge e l’iPhone 17 Air che dovrebbero proseguire n questa direzione.

Huawei sta lavorando per gli smartphone sottili

Il brevetto presentato dall’azienda, intitolato “Electronic Device With Movable Lifting Component”, è stato depositato nel novembre 2024 e reso pubblico in questi giorni. L’idea principale di questo progetto è quella di oltrepassare i limiti delle tradizionali lenti periscopiche, che purtroppo comportano una grandezza superiore dello spessore del dispositivo. Huawei in questo modo dà una soluzione che sfrutta un motore per spostare il gruppo fotocamera. Va così a modificare la distanza tra la lente e il sensore per ottenere un effetto zoom di alta qualità. Quando non viene utilizzato, questo ingegno rimane nascosto all’interno del corpo del telefono, mantenendo così il dispositivo sottile e compatto.

Oltre alla tecnologia innovativa, il brevetto menziona anche un sistema di controllo manuale che permette all’utente di regolare la distanza tra la lente e il sensore. Un anello rotante consentirebbe di effettuare regolazioni precise, migliorando l’esperienza fotografica. Questo meccanismo potrebbe essere anche più economico rispetto alle tradizionali lenti a periscopio, pur garantendo prestazioni simili. Huawei sembra voler rendere la tecnologia dello zoom ottico più accessibile senza compromessi in termini di qualità o design, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più attento all’estetica dei dispositivi.