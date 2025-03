WhatsApp: adesso le videochiamate sono pericolose

A quanto pare d’ora in avanti quando utilizzate WhatsApp dovrete prestare ancora più attenzione alle truffe online, questi attacchi esistono ormai dall’alba dei tempi e cercano costantemente di colpire il maggior numero di utenti possibile nel tentativo di rubare loro informazioni sensibili e preziose, ovviamente la refurtiva preferita sono i dati di accesso bancari da poter utilizzare a proprie vantaggio per derubare le vittime direttamente dal loro conto corrente, i truffatori da un po’ di tempo stanno utilizzando il noto social di messaggistica tinto di verde ma recentemente hanno varato un nuovo metodo di truffa che paradossalmente risulta ancora più efficace se è portato a buon fine.

La truffa in questione sta colpendo anche qui in Italia e tantissimi utenti stanno ricevendo attacchi anche più volte nell’arco della settimana, scopriamo insieme in che cosa consiste e come funziona in modo da poter riconoscere subito il pericolo e poterci difendere a spada tratta dai truffatori che cercano di derubarci.

Si fingono una banca con l’inganno

I truffatori in questione entrano in contatto con le loro vittime, fingendosi la loro banca di riferimento e annunciano la necessità di dover recapitare immediatamente un messaggio di natura urgente, per farlo però cercheranno di indurre la vittima ad avviare una video chiamata a con uno specifico scopo, cercherà infatti di convincerla ad attivare la condivisione dello schermo per poi effettuare l’accesso sulla propria piattaforma Internet banking, in tal modo, ovviamente potranno visionare e registrare le credenziali di accesso e i codici di sicurezza, in tal modo non avranno nessun tipo di problema penetrare nel conto corrente per poi rubare tutti i risparmi presenti su esso, ovviamente la cosa migliore da fare risulta non eseguire nessun tipo di istruzione ricevuta da utenti che rispettano le caratteristiche che vi abbiamo appena descritto in modo da non correre nessun tipo di pericolo.