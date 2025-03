PosteMobile lancia una nuova offerta per la telefonia mobile

PosteMobile ha annunciato un’interessante promozione dedicata ai nuovi clienti. Si tratta della Creami EXTRA WOW 150. Una soluzione vantaggiosa che offre minuti e SMS illimitati, oltre a 150GB di traffico dati su rete 4G+ fino a 300Mbps. L’offerta, disponibile esclusivamente online, ha un costo mensile di 6,99€. Per attivarla è necessario sostenere un costo iniziale di 20€ che comprende 10€ per la SIM e una prima ricarica di pari importo, utilizzabile per il primo mese di servizio.

PosteMobile: velocità e trasparenza nei servizi offerti

PosteMobile si appoggia alla rete Vodafone, garantendo una copertura superiore al 99% della popolazione italiana. Tra i servizi inclusi senza costi aggiuntivi ci sono Ti Cerco, Richiama Ora e l’avviso di chiamata. In più è possibile utilizzare il traffico dati come hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi. L’ operatore ricorda che, per evitare addebiti extra, è necessario avere credito sulla SIM al momento del rinnovo dell’offerta. In caso contrario, le tariffe applicate saranno di 18 centesimi al minuto per le chiamate. Mentre di 12cent. per ogni SMS e 2€ al giorno per 500MB di dati, se la tariffa base risulta attiva.

PosteMobile pone grande attenzione alla qualità del servizio, assicurando una connessione stabile e performante grazie alla tecnologia 4G+. Gli utenti, come detto, possono navigare con una velocità fino a 300Mbps. A patto di trovarsi in una zona coperta dal segnale e di utilizzare uno smartphone compatibile. L’azienda specifica che le performance possono variare in base alla congestione della rete, al dispositivo utilizzato e ad altri fattori tecnici.

Per una gestione semplice e immediata del proprio piano tariffario, i clienti possono accedere all’area personale sul sito PostePay. Oppure utilizzare l’app dedicata o contattare il servizio clienti al numero 160. È poi possibile abilitare o disabilitare la navigazione a consumo inviando un SMS gratuito al 4071160. Maggiori dettagli sulle condizioni contrattuali, sulle limitazioni e sulle modalità di recesso sono disponibili nella sezione “Termini e condizioni” del sito ufficiale di PosteMobile.