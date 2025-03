Realme 14 5G: arriva la conferma ufficiale

Realme ha ufficialmente completato la sua lineup della serie 14. A tal proposito, ha annunciato il lancio del Realme 14 5G. Un dispositivo che punta a conquistare il segmento degli smartphone da gaming di fascia media. Presentato inizialmente sul mercato thailandese, il nuovo modello si distingue per un mix di prestazioni elevate. Accompagnate da un design accattivante e un’attenzione particolare al raffreddamento. Aspetti fondamentali per chi ama giocare con il proprio smartphone.

Le caratteristiche del nuovo smartphone Realme

Lo schermo del dispositivo è un AMOLED da 6,67 pollici. Con risoluzione FullHD+. Con frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz. Una caratteristica fondamentale per garantire un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Il design presenta tre colorazioni: Mecha Silver, Storm Titanium e Pink Warrior.

Al centro del prossimo modello c’è il processore Snapdragon 6 Gen 4 di Qualcomm. Un chipset che promette prestazioni solide, soprattutto nel gaming. Ad affiancarlo, ci sono 12 GB di RAM, una dotazione più che sufficiente per gestire multitasking e sessioni di gioco intense. La memoria interna è disponibile in due versioni. Ovvero 256 GB o 512 GB. Offrendo così ampio spazio per app, giochi e contenuti.

Un aspetto importante per i giocatori è il sistema di raffreddamento. Realme ha deciso di integrare una camera di vapore da 6.050 mm² con foglio di grafite. Quest’ultima è capace di ridurre la temperatura della CPU fino a 20 gradi Celsius. Ciò significa meno throttling termico e prestazioni più costanti nel tempo, anche durante lunghe sessioni di gioco.

Un altro punto di forza del Realme 14 5G è la sua batteria da 6.000 mAh. Quest’ultima garantisce fino a 10 ore e mezza di gaming ininterrotto. La ricarica rapida è da 45W. Ciò permette di riportare il dispositivo al 50% in pochi minuti. Mentre la modalità “bypass” fa sì che, durante la ricarica, l’energia arrivi direttamente al telefono. Senza stressare la batteria.

Il dispositivo presenterà una fotocamera posteriore da 50 MP. Accompagnata da un sensore di profondità pari a 2 MP. Mentre la selfie camera da 16 MP è alloggiata in un piccolo foro nel display. Non manca la certificazione IP69. Quest’ultima garantisce una resistenza estrema a polvere e acqua.

Attualmente disponibile in Thailandia. Il nuovo smartphone Realme 14 5G ha un prezzo di 11.999 THB (circa 325 euro), per la versione da 256 GB. Mentre la versione da 512 GB ha un costo di 13.999 THB (circa 385euro). Resta da vedere quando e se arriverà ufficialmente anche in Europa.