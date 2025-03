1Mobile blocca la navigazione extra soglia

L’operatore virtuale 1Mobile ha introdotto un nuovo sistema per la gestione del traffico dati. Una novità che pinta a limitare automaticamente la navigazione internet quando la quantità di dati inclusa nella propria offerta viene esaurita. Questa modifica è stata ufficialmente annunciata sul sito dell’azienda il 7 marzo 2025 ed è accompagnata da una campagna informativa via SMS, rivolta ai clienti attivi.

1Mobile: come disconnettere e riattivare la connessione

Il messaggio inviato agli utenti 1Mobile spiega chiaramente la novità. Ovvero al termine dei Giga disponibili, il servizio dati sarà bloccato per evitare addebiti extra. Un link incluso nel testo permette di accedere a una pagina informativa dedicata. Con questa nuova politica, i clienti ricevono un avviso via SMS quando terminano il traffico incluso nella loro offerta. Così, da quel momento, la connessione internet viene sospesa. Secondo 1Mobile, questa misura punta a garantire maggiore trasparenza e a proteggere i consumatori da spese impreviste.

Per ripristinare l’accesso a internet, i clienti hanno due possibilità. La prima è acquistare un pacchetto dati aggiuntivo scegliendo tra due opzioni. Ovvero EXTRA 1GB, disponibile a 3€ al mese, oppure EXTRA 5GB, attivabile per 5€ al mese. In alternativa, è possibile anticipare il rinnovo della propria offerta direttamente tramite l’Area Riservata sul sito ufficiale, l’app 1Mobile o digitando la stringa 119# sul proprio dispositivo.

Per i clienti che non hanno attivato alcun pacchetto dati, la connessione resta bloccata fino all’attivazione di un’offerta compatibile. Tra le opzioni disponibili ci è “Internet Veloce”. Il quale consente di navigare con 1024MB di traffico al costo di 3€ mensili. L’attivazione avviene digitando 50501#, mentre la disattivazione si effettua con il codice 50511#. Questa iniziativa di 1Mobile segue la crescente tendenza degli operatori telefonici a sviluppare strumenti di controllo della spesa. In modo da garantire agli utenti un maggiore controllo sui propri consumi, sul credito residuo e sulla quantità di dati ancora disponibili.