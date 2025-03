Questa telecamera Wi-Fi da interno costa 21,99€: approfitta della promo Amazon

La telecamera EZVIZ da interno con connessione Wi-Fi non rappresenta un oggetto qualunque ma una soluzione che al giorno d’oggi risulta essere indispensabile per poter tenere sempre sotto controllo la propria abitazione. Partendo dal banale ma indispensabile rilevamento del movimento, questa telecamera da interno è in grado di acquisire e traccia automaticamente qualunque tipologia di movimento fornendo, al tempo stesso, le notifiche ed effettuando le registrazioni video in tempo reale.

Un prodotto che si contraddistingue grazie a una serie di caratteristiche tecniche eccellenti, oltre a un prezzo che oggi diventa ancora più conveniente. Con le offerte di primavera di Amazon viene scontato del 24% facendo scendere il prezzo iniziale a soli 21,99 euro.

Telecamera Wi-Fi da interno: – 24% su Amazon

Perché non approfittare delle offerte di primavera di Amazon per acquistare accessori o dispositivi tech che migliorerebbero la vita di tutti i giorni? L’obiettivo di queste promozioni è proprio quello di offrire all’utente l’opportunità di risparmiare su un vasto catalogo di oggetti che in altri giorni costerebbero molto di più.

La telecamera Wi-Fi del marchio EZVIZ, con compatibilità per Alexa, è in grado di registrare video con un’ampiezza molto vasta grazie alla capacità di rotazione a 360°. Tuttavia, grazie alla presenza dello Smart Motion Tracking, la telecamera effettua uno spostamento automatico al fine di tracciare e seguire qualsiasi movimento.

Per le occasioni in cui l’utente è lontano da casa, questa telecamera dispone di un sistema a “due vie” che oltre a registrare le immagini consente di parlare. Non manca naturalmente l’impostazione per registrare immagini nitide anche in caso di scarsa luminosità e al buio, durante la notte.

Approfittare dell’attuale promozione messa a disposizione da Amazon consente di stare tranquilli anche lontani da casa con un accessorio che costa solamente 21,99 euro anziché 29 grazie a uno sconto del 24%. Naturalmente si tratta di un’offerta a tempo limitato quindi il consiglio è di procedere con l’acquisto prima possibile.