Pun Maps, la nuova applicazione nazionale

Con il continuo sviluppo del mondo dell’elettrico soprattutto applicato alle autovetture, si sta continuamente cercando un metodo per continuare a sviluppare e integrare questo nuovo reame attraverso per esempio Pun Maps.

La nuova applicazione è stata resa disponibile dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Pun Maps, una novità?

Dopo l’arrivo nello scorso anno della Piattaforma unica nazionale, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha finalmente reso disponibile la nuova applicazione Pun Maps. Quest’ultima è realizzata grazie alla collaborazione con GSE e RSE. Tramite questa di potranno individuare i vari punti presenti sul territorio nazionale. Oltre a questo si potranno conoscere anche la tipologia del connettore e la potenza massima che può erogare, il gestore dell’infrastruttura e la disponibilità del punto di ricarica. L’applicazione in questione è scaricabile in modo gratuito sia per iOS e per Android.

Pun Maps utilizza i vari dati delle colonnine che sono presenti all’interno della Piattaforma unica nazionale. Sarà possibile localizzare il punto di ricarica più vicino alla posizione attuale. Oltre anche agli accessi ad alcune informazioni come il tipo di connettore, il gestore e la potenza massima erogabile. L’applicazione in questione potrà anche indicare se la colonnina è al momento disponibile o no. Oltre a questo permette anche di utilizzare app come Google Maps per la sua aggiunta.

Pun Maps fornirebbe anche un filtro che permette di localizzare i punti di ricarica che possono suscitare maggiore interesse del guidatore. L’unica cosa che non è possibile trovare sono i feedback degli utilizzatori per ogni punto di ricarica come di solito si può trovare su altre app.

In poche parole si tratta di un’app tramite la quale è possibile identificare le varie colonnine utilizzando il database della Piattaforma unica nazionale. Attualmente è possibile trovare applicazioni più complete che che permettono anche la gestione diretta dei vari rifornimenti di energia.