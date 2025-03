POCO F7 Ultra e POCO F7 Pro ufficiali: specifiche tecniche e prezzi

Poco ha ufficializzato la sua nuova POCO F7 Series, effettivamente composta da due modelli: POCO F7 Ultra e POCO F7 Pro. Dispositivi progettati per garantire eccellenza a tutto tondo con alla base tecnologia all’avanguardia, per una maggiore velocità ed efficienza ad alto livello. Il cuore pulsante di POCO F7 Ultra è chiaramente il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, con processo produttivo a 3 nanometri di TSMC, affiancato dal chipset VisionBoost D7 per effetti visivi di un altro livello. Il display raggiunge una luminosità di picco di 3200 nits (regolazione automatica su 16000 livelli), Super Resolution 2K per una maggiore nitidezza, e ben 120fps, per una fluidità di utilizzo maggiore e gaming di alto livello.

POCO F7 Pro, dall’altro lato, integra processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, il giusto equilibrio tra velocità ed efficienza, supportato da WildBoost Optimization 4.0, e tecnologia LiquidCool 4.0 (su entrambi i modelli) per una temperatura sempre sotto controllo. La batteria è un componente da 5300mAh, con supporto alla ricarica rapida a 120W (soli 34 minuti per il 100%) e wireless a 50W, per quanto riguarda POCO F7 Ultra; il fratello minore sale a 6000mAh, con ricarica massima a 90W. Il comparto fotografico di F7 Ultra è composto da 3 sensori, precisamente un principale da 50 megapixel (con sensore di immagine Light Fusion 800 e quattro lunghezze focali tra cui scegliere), teleobiettivo mobile per poter virare da una macro fino ad una distanza minima di 10 centimetri, passando per lo zoom ottico 2,5X ed uno zoom 5X, per finire con il sensore ultragrandangolare da 32 megapixel. All’interno troviamo algoritmi all’avanguardia POCO AISP, con immagini meglio elaborate dai risultati a dir poco impressionanti.

POCO F7 Pro, invece, presenta un sensore principale da 50 megapixel, sempre con Light Fusion 800, affiancato da una ultragrandangolare da 8 megapixel, e la stessa piattaforma di cui sopra. Il design incarna a tutti gli effetti l’anima dello flagship, riesce a combinare estetica e durata, con lavorazione lucida-opaca sulle cover posteriori (superiormente abbiamo finitura lucida, mentre inferiormente opaca), completata da una cornice in metallo opaco che rende l’estetica decisamente più elegante, ed un anello decorativo in alluminio aerospaziale che circonda la fotocamera.

POCO F7 Pro e F7 Ultra: prezzi

I due smartphone, che presentano certificazione IP68 e protezione POCO Shield Glass o Corning Gorilla Glass 7i, sono acquistabili da oggi sia su Amazon che sullo store ufficiale. Il POCO F7 Ultra è disponibile a partire da 749,90 euro, ma scontato a 699,90 euro su mi.com fino al 10 aprile per la variante da 12GB di RAM e 256GB di memoria, per salire poi a 799,90 euro per la 16/512GB. Il Poco F7 Pro, invece, parte da 599,90 euro (in promozione a 499,90 fino al 10 aprile) per la 12/256GB, salendo poi a 649,90 euro per la 12/512GB.