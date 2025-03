Google Messaggi si aggiorna e sfida WhatsApp: nuovo tasto per inoltrare foto e video

Google continua a lavorare per rendere la sua app Messaggi sempre più completa e pratica, andando ben oltre i semplici SMS. Dopo l’introduzione dell’intelligenza artificiale per bloccare le truffe e la recente integrazione con WhatsApp per le chiamate, adesso sta per arrivare una funzione che chi usa spesso l’app di Meta conosce molto bene. Si tratta dunque di un confronto che ora potrebbe aver ragione di esistere, proprio in virtù delle possibilità che questa applicazione di Google offre ai suoi utenti.

Un tocco per condividere: arriva il tasto “inoltra” su Google Messaggi

Secondo quanto scoperto da Android Authority analizzando la versione beta più recente dell’app, gli sviluppatori stanno testando una nuova scorciatoia che punta tutto sulla velocità. Si tratta del classico tasto con doppia freccia, lo stesso che su WhatsApp permette di inoltrare al volo foto e video. E sì, la funzione è praticamente identica.

Il tasto compare accanto ai contenuti multimediali ricevuti: basta toccarlo per vedere comparire un elenco di contatti, con le chat recenti in cima per semplificare ancora di più la condivisione. Un sistema pensato per eliminare passaggi inutili e rendere Google Messaggi più snello e moderno.

Fino a oggi, infatti, inoltrare una foto richiedeva di premere a lungo sul file, aprire il menu con i tre puntini e selezionare “inoltra”: una procedura piuttosto macchinosa per un’operazione che ormai tutti si aspettano di fare con un solo gesto.

Quando sarà disponibile questa novità per tutti gli utenti

Al momento, questa nuova scorciatoia è ancora in fase di test e non è attiva nella versione stabile dell’app. È presente nell’ultima beta, ma serve forzarne l’attivazione manualmente. Non è ancora chiaro quando Google deciderà di rilasciarla per tutti, ma considerando la sua utilità e la somiglianza con funzioni già apprezzate su altre piattaforme, è probabile che arrivi presto anche nella versione definitiva.