Chips Act: arriva la seconda versione della normativa

L’industria dei semiconduttori rappresenta uno dei settori più strategici. Eppure, in tale contesto, l’Europa si trova in una posizione ambigua. Anche se risulta all’avanguardia nella produzione di macchinari per la produzione di chip, il continente fatica a mantenere il passo con la produzione di semiconduttori avanzati. Settore dominato da giganti asiatici e americani. A tal proposito, l’Unione Europea sta cercando di ripensare e rafforzare la sua strategia. Ciò per affrontare le sfide legate alla produzione di chip. Dopo il fallimento del primo Chips Act, varato nel 2023.

Nuovo Chips Act in arrivo: ecco i dettagli

La prima versione mirava a potenziare la produzione di semiconduttori sul territorio europeo. Eppure non ha raggiunto gli obiettivi iniziali. Le ragioni del suo insuccesso sono state la lentezza e la complessità delle procedure burocratiche. Tali dettagli hanno rallentato l’erogazione dei fondi. Inoltre, sono stati anche disincentivati gli investimenti. Ciò ha portato l’industria europea dei semiconduttori ad effettuare un passo indietro. In tale contesto, sono stati rimandati alcuni investimenti importanti posticipati. Come nel caso di colossi come Intel e Wolfspeed, che hanno rinviato la costruzione di nuovi impianti produttivi.

Ciò non ha fermato i Paesi membri dell’UE. A tal proposito, un gruppo di nove nazioni sta ora lavorando ad una nuova versione del Chips Act. Tra i Paesi coinvolti ci sono Francia, la Germania e l’Italia. Ciò con l’intento di correggere gli errori del passato. Fornendo anche un supporto più mirato. Uno dei primi obiettivi riguarda l’introduzione di un migliore sistema di finanziamento. La nuova proposta si concentra anche su un altro elemento chiave. Ovvero la riduzione della burocrazia e dei tempi di attesa. Ciò in modo da rendere i processi decisionali più rapidi e compatibili con la velocità di innovazione richiesta dal settore.

Se l’Europa riuscirà a superare le rigidità potrebbe rilanciare la sua posizione nel settore dei semiconduttori. Rispondendo alle esigenze di un mercato che, in un’epoca di digitalizzazione e intelligenza artificiale, è destinato a crescere e a diventare sempre più cruciale.