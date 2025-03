Verizon lancia il primo servizio gratuito di messaggistica satellitare

Verizon ha annunciato un’importante innovazione nel settore delle telecomunicazioni. L’ azienda infatti ha introdotto un servizio di messaggistica via satellite accessibile senza dover pagare nulla. Questa tecnologia consente di inviare e ricevere messaggi anche in aree prive di copertura cellulare. Riesce cosi ad eliminare uno dei principali limiti delle reti mobili tradizionali.

Attualmente, la funzione è compatibile con una selezione di dispositivi di ultima generazione. Tra cui GooglePixel 9 Pro, Pixel9 ProXL, Pixel9Pro Fold e la serie Samsung Galaxy S25. Gli utenti che possiedono questi modelli riceveranno un aggiornamento software nei prossimi quindici giorni. Il quale si occuperà di attivare automaticamente il servizio.

Verizon, un futuro senza confini per le telecomunicazioni

Ciò che distingue la soluzione di Verizon dai sistemi concorrenti è l’assenza di restrizioni sui destinatari. I messaggi infatti possono essere inviati verso qualsiasi dispositivo e rete, a differenza, ad esempio, del servizio satellitare Apple, limitato ai soli utenti iPhone. A tal proposito si è espresso Joe Russo, presidente della divisione Global Network and Technology di Verizon. Egli ha dichiarato l’ intenzione dell’ azienda di riuscire a coprire già la quasi totalità delle aree abitate. Oltre a voler garantire ai propri clienti la possibilità di restare connessi ovunque si trovino.

L’industria delle telecomunicazioni sta attraversando una rapida evoluzione, con sempre più aziende impegnate nella ricerca di soluzioni satellitari avanzate. Apple, ad esempio, ha da poco introdotto la possibilità di inviare messaggi non di emergenza via satellite con iOS 18. T-Mobile, dal canto suo, ha avviato una collaborazione con Starlink per offrire un servizio simile. Attualmente è gratuito ma è destinato a diventare a pagamento nei prossimi mesi. AT&T e Verizon stanno invece investendo in AST SpaceMobile. Il suo obiettivo è quello di estendere la tecnologia alla trasmissione dati e alle chiamate video.

Questi sviluppi potrebbero segnare la fine della distinzione tra rete cellulare e connessione satellitare. Le implicazioni sono enormi. In quanto i settori del soccorso in emergenza, dei trasporti e delle aree rurali potrebbero beneficiare significativamente di una copertura estesa e affidabile. Verizon sta già esplorando ulteriori applicazioni per la tecnologia satellitare. Dal supporto alle infrastrutture di rete temporanee in caso di disastri alla connettività per device IoT aziendali.

Se il trend continuerà in questa direzione, le cosiddette “zone morte” della rete mobile potrebbero diventare un ricordo del passato. Il passaggio dal 5G alla copertura globale satellitare appare sempre più vicino, trasformando radicalmente il concetto di connettività.