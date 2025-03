Nvidia RTX 5060 Ti: arriva una possibile data di lancio ufficiale

A quanto pare qualcosa si sta muovendo in casa Nvidia Sembra infatti che l’azienda si stia muovendo per il lancio ufficiale della sua ultima parte di schede grafiche appartenente alla serie RTX 50, parliamo RTX 5060 Ti è della RTX 5060, schede che dovrebbero sancire l’ingresso definitivo dell’azienda tinta di verde all’interno della fascia mainstream del mercato.

Recenti voci di corridoio hanno infatti annunciato che finalmente tutti i vari partner se produttori hanno ricevuto le specifiche complete e possono partire con la produzione delle proprie schede custom per il lancio sul mercato che in base a quanto emerso in rete dovrebbe avvenire a metà aprile, dunque ora abbiamo a disposizione le specifiche complete del modello Ti, il modello liscio infatti dovrebbe essere in arrivo in un secondo momento ma nessuno sa esattamente il motivo, si parla addirittura di metà maggio.

Le specifiche e il prezzo

Ecco di seguito le specifiche tecniche complete della scheda in questione:

Chip GPU: GB206-300

Core CUDA: 4.608

VRAM: 8 o 16 GB GDDR7

Bus memoria: 128 bit / 28 Gbps / 448 GB/s L

Clock operativo base: 2.407 MHz

Clock operativo boost: 2.572 MHz

TDP: 180 W

Non si sa nulla invece in merito il prezzo di vendita della scheda in questione, è lecito pensare che arriverà ad un prezzo decisamente maggiore rispetto a quello consigliato dall’azienda e anche dei vari modelli Founders Edition che verranno prodotti proprio da quest’ultima, la caccia alla GPU infatti sta portando ad un aumento generalizzato dei prezzi di tutte queste componenti, nonostante l’impegno delle varie aziende a fornire quanti più modelli possibili, la problematica non sembra essere stata minimamente mitigata.

Non rimane dunque che attendere per toccare con mano le nuove schede in arrivo e vedere come si comporteranno nelle varie sessioni di gaming alla stregua di tutti i software contenuti e basati su intelligenza artificiale, sicuramente l’attesa è tanta e i dubbi su come reagirà il mercato non mancano.