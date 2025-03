Fiido M1 Pro si aggiorna con un look rinnovato e prestazioni migliorate

La M1 Pro, un modello best-seller collaudato sul mercato da cinque anni, torna nel 2025 con un look rinnovato, che fonde l’estetica retrò con prestazioni migliorate. Con un design audace e una potenza precisa, ti consente di passare senza problemi dal pendolarismo urbano alle avventure fuoristrada leggere, offrendo un’esperienza di guida versatile.

La nuova M1 Pro aggiornata trae ispirazione dall’estetica motociclistica degli anni ’60 e ’80, incorporando un design audace color-blocking che si distingue. La base verde scuro è accentuata da oro, rosso e blu, rendendo omaggio alle classiche motociclette fuoristrada. Gli pneumatici con fianchi color terra riecheggiano lo stile robusto degli iconici SUV fuoristrada, fondendo il fascino vintage con la funzionalità moderna. Il sensore di coppia Mivice S200 aggiornato analizza la pressione del pedale entro 0,01 secondi, ottimizzando l’efficienza della pedalata e assicurando che ogni pedalata venga convertita in una propulsione controllata e reattiva. Abbinato a un motore brushless ad alta velocità da 250 W che fornisce 55 Nm di coppia, più che sufficienti per salire in salita e garantire una guida fluida su terreni accidentati. Sia su strade cittadine lisce che su sentieri di montagna accidentati, puoi pedalare senza sforzo e goderti la libertà.

Fiido M1 Pro: specifiche e prezzo

La M1 Pro è dotata di una forcella a doppia corona con escursione delle sospensioni da 80 mm (forcella anteriore) e ammortizzatore posteriore, che trasforma le vibrazioni della strada in dolci ondulazioni. Ciò riduce efficacemente l’affaticamento del polso e dell’avambraccio, migliorando il comfort di guida generale. Rispetto alle sospensioni anteriori standard del settore con escursione da 40-60 mm, il sistema di sospensioni anteriore e posteriore della M1 Pro offre un effetto ammortizzante più completo, rendendola ideale per i ciclisti che cambiano spesso terreno. Gli pneumatici larghi 4,0 pollici offrono una superficie di contatto più ampia, migliorando la stabilità, soprattutto su terreni accidentati e irregolari. I fianchi rinforzati degli pneumatici assorbono efficacemente le vibrazioni, garantendo una guida più fluida e confortevole, anche su lunghi viaggi senza eccessiva fatica dovuta a strade dissestate. Inoltre, la sella larga VELO riduce al minimo il disagio all’anca e offre un supporto migliore, consentendo lunghe pedalate senza sforzo.

La M1 Pro è dotata di un sistema di freni a disco idraulici, che offre una frenata rapida, precisa e controllata per un’esperienza di guida stabile e sicura. Inoltre, la luce anteriore brillante e la luce del freno posteriore migliorano la visibilità notturna, con la luce del freno posteriore che si attiva automaticamente come segnale di avvertimento durante la frenata. Ciò aumenta notevolmente la sicurezza durante le uscite notturne. La M1 Pro presenta un design del mozzo che non richiede manutenzione, prevenendo efficacemente la rottura dei raggi durante le uscite ad alta intensità o quando la bici è completamente carica, migliorando così la durata e la stabilità. Gli pneumatici antiforatura riducono significativamente il rischio di forature o perdite, consentendoti di guidare con sicurezza senza preoccuparti di problemi imprevisti. Inoltre, la ruota libera nichelata aiuta a prevenire la ruggine, rendendola resistente ai danni causati da sporco, pioggia o sudore, garantendo una lunga durata. M1 Pro è dotato di un sistema di cambio meccanico a 7 velocità con una gamma di rapporti 11–32T, che affronta facilmente pendenze leggere fuoristrada e percorsi urbani. Il suo design con batteria rimovibile ti consente di caricare sempre e ovunque, a casa, in ufficio o in viaggio. Inoltre, include una protezione di interruzione automatica per evitare il sovraccarico, così puoi caricare durante la notte e svegliarti con una bici completamente carica, senza la necessità di un monitoraggio costante. Con una classificazione di impermeabilità IP54 per l’intera ebike e IP67 per il sensore di coppia e il display, puoi guidare con sicurezza sotto la pioggia. Lo schermo LCD IPS a colori da 2,4 pollici rimane nitido e leggibile anche sotto la luce diretta del sole, garantendo visibilità in qualsiasi condizione.

Anche con tutti questi miglioramenti significativi, la M1 pro rimane altamente conveniente. Con uno speciale prezzo promozionale primaverile di soli € 1099 (prezzo originale € 1499), risparmiando € 400, l’acquisto può essere completato qui.