Gmail cambia volto: ecco lo switcher dell’account e ci sono novità per gli allegati

Google ha deciso di rimettere mano all’interfaccia di Gmail, riposizionando lo switcher degli account e introducendo una nuova modalità per gestire gli allegati. La modifica principale riguarda il pulsante per cambiare account, che torna esattamente dov’era prima dell’arrivo dell’intelligenza artificiale generativa Gemini.

Negli ultimi mesi, l’integrazione di Gemini in Gmail aveva portato a uno spostamento dello switcher più a sinistra, all’interno della barra di ricerca, lasciando spazio all’icona dell’AI. Tuttavia, molti utenti hanno trovato questa modifica scomoda, complice la memoria muscolare che li portava a cliccare d’istinto dove prima c’era lo switcher.

Google ha quindi deciso di fare marcia indietro: il pulsante per il cambio account torna all’estrema destra, mentre l’icona di Gemini si sposta leggermente più a sinistra. Il cambiamento è stato individuato nella versione 2025.03.02.x di Gmail per Android, ma sembra ancora in fase di distribuzione graduale.

Nuovo menu per gli allegati su Android e iOS

Oltre alla questione dello switcher, Google ha introdotto anche una piccola ma utile modifica al menu degli allegati. Premendo sulla classica graffetta, ora si aprirà un pannello con quattro opzioni ben visibili e accompagnate da un’icona:

Galleria : per selezionare immagini dalla memoria del dispositivo;

: per selezionare immagini dalla memoria del dispositivo; Fotocamera : per scattare una foto e allegarla immediatamente;

: per scattare una foto e allegarla immediatamente; File locali : per aggiungere documenti e altri file salvati sul telefono;

: per aggiungere documenti e altri file salvati sul telefono; Google Drive: per inserire rapidamente un file dal proprio cloud.

In precedenza, questo menu era più essenziale e meno intuitivo, senza icone e con opzioni meno evidenti. La possibilità di scattare una foto direttamente dalla fotocamera è invece una novità assoluta, che rende l’invio di immagini ancora più rapido.

Anche questo aggiornamento è ancora in fase di rollout, quindi potrebbe non essere disponibile per tutti gli utenti. Ma una cosa è certa: Google sta cercando di rendere Gmail sempre più pratica e funzionale, cercando il giusto equilibrio tra innovazione e usabilità.