Offerta Vodafone: navigazione illimitata e minuti gratis a 9,99€!

Se stai pensando di cambiare operatore, Vodafone ha appena lanciato una proposta che potrebbe fare al caso tuo. Con l’offerta Giga illimitati in 5G a soli 9,99€ al mese, potrai navigare senza limiti e goderti tutti i vantaggi della rete ultraveloce. E non è finita qui, perché se decidi di attivare il piano online, anche l’attivazione e la spedizione della SIM sono gratuite!

Vodafone lancia l’offerta giga illimitati

La vera chicca dell’offerta è la possibilità di avere Giga illimitati se scegli di pagare con carta di credito o conto corrente bancario. In caso contrario, ti verranno comunque garantiti 150 Giga al mese, più che sufficienti per navigare tranquillamente ogni giorno, ma senza l’infinità di dati che l’altra opzione ti offre. Un’altra cosa interessante? Il traffico dati illimitato è soggetto a una sorta di “uso corretto”, quindi se un giorno ti capita di navigare a una velocità impressionante, stai tranquillo, non dovrebbero esserci problemi… a meno che tu non superi davvero di tanto l’utilizzo medio degli altri clienti, ma quel giorno ti conviene fare un po’ di conti.

Inoltre, con questa offerta avrai minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in tutta Italia, quindi niente paura se hai amici e familiari sparsi un po’ ovunque. Vodafone ti lascia parlare e mandare messaggi quanto vuoi, sempre rispettando le regole del buon uso: niente abusi, insomma!

E per chi ama viaggiare, ecco un altro punto a favore: 12,6 Giga da usare in Europa senza costi extra. Quindi, se stai programmando una fuga in uno dei Paesi UE, niente ansia per i costi del roaming, i Giga sono già pronti per essere sfruttati.

C’è di più! Il prezzo di 9,99€ al mese è bloccato per 24 mesi, quindi puoi stare tranquillo: non ci saranno aumenti improvvisi nei prossimi due anni. E se attivi l’offerta online, la SIM è gratuita, senza costi aggiuntivi.

Infine, il pagamento automatico ti libera dal pensiero delle ricariche, con un credito che verrà ricaricato automaticamente di 5€ ogni volta che scende sotto la soglia. In sostanza, non dovrai mai preoccuparti di restare senza credito. Se poi arrivi da uno degli operatori selezionati, potrai anche attivare il piano senza troppi problemi.