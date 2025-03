iPhone 17 senza porta USB-C: l’UE ne autorizza la realizzazione

Qualche giorno fa, l’esperto Mark Gurman si è espresso rivelando l’idea di Apple di realizzare il primo iPhone senza porta USB-C e affermando che il modello incriminato avrebbe potuto essere l’iPhone 17 Air. Gurman ha poi riferito che, a impedire al colosso di procedere con la sua idea era la posizione dell’Unione Europea, che ha già imposto l’abbandono della porta Lightning in favore della USB-C per garantire ai cittadini la possibilità di ridurre gli sprechi e utilizzare un caricabatterie universale su tutti i loro Device. Apple temeva che una nuova regolamentazione avrebbe fatto sì che un iPhone senza porte potesse essere ritenuto “illegale”, dunque, per evitare la ritirata improvvisa, avrebbe rinunciato all’idea di eliminare le porte su iPhone 17 Air.

Qualcosa, però, potrebbe cambiare. L’Unione Europea si è espressa a riguardo affermando che un iPhone senza porte sarebbe legale. Ciò potrebbe indurre Apple a rivalutare la sua decisione e stupire tutti con il lancio di un melafonino ancora più sottile del previsto.

iPhone 17 Air senza porta USB si farà? L’Unione Europea autorizza Apple

Come ben sappiamo, l‘iPhone 17 Air sarà noto per la sua sottigliezza. Il dispositivo raggiungerà uno spessore davvero ridotto, che potrebbe essere ulteriormente diminuito tramite l’eliminazione della porta di ricarica. Apple non ha fornito ancora indicazioni in merito alle peculiarità dei suoi prossimi dispositivi ma, le parole di Gurman, fonte particolarmente affidabile, lasciano ben sperare. A settembre, dunque, potremmo conoscere un primo iPhone dotato esclusivamente di ricarica wireless. Per Apple, sempre cauta nell’introduzione di novità che potrebbero non garantire il massimo della qualità ai suoi clienti, potrebbe trattarsi di una sfida ardua. L’azienda ha comunque compiuto una mossa rilevante rendendo la sua ricarica MagSafe uno standard chiamato Qi2, tramite la cessione al Wireless Power Consortium, ciò potrebbe voler implicare la possibilità che Apple abbia intenzione di spianare la strada dal punto di vista burocratico prima di compiere la transizione totale sui suoi dispositivi.