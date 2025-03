HyperX Cloud III S: le cuffie offrono fino a 200 ore di autonomia

HP ha presentato nuovi dispositivi audio. Si tratta delle nuove cuffie over-ear HyperX Cloud III S. Un prodotto di punta che promette di ridefinire l’esperienza audio per i gamer e gli appassionati di tecnologia. Tali cuffie rappresentano un’evoluzione importante per il marchio HyperX, acquisito da HP nel 2021. Si distinguono per due caratteristiche fondamentali. Ovvero il design modulare e un’autonomia sorprendente.

HP presenta le nuove HyperX Cloud III S: ecco i dettagli

Uno degli aspetti più impressionanti delle nuove cuffie è l’autonomia della batteria. Grazie alla connessione Bluetooth 5.3, queste le HyperX Cloud III S possono garantire fino a 200 ore di utilizzo continuo. Il tutto con una sola ricarica completa, che richiede circa 5 ore. Anche utilizzando la connessione wireless a 2,4 GHz, l’autonomia resta eccellente. Attestandosi intorno alle 120 ore. Tale versatilità offre un’ampia libertà d’uso, perfetta sia per lunghe sessioni di gioco che per l’uso quotidiano.

Per la compatibilità, le cuffie possono essere utilizzate senza dongle con alcuni dei più recenti laptop gaming della linea HP Omen. Rendendo l’esperienza d’uso ancora più agevole ed intuitiva per gli utenti del brand. Un altro punto di forza delle HyperX Cloud III S è il design modulare. Le cuffie sono dotate di piastre magnetiche personalizzabili per i padiglioni. Tale funzionalità permette agli utenti di creare e acquistare piastre personalizzate direttamente da HyperX. Il servizio però è disponibile solo in alcuni paesi selezionati.

Dal punto di vista tecnico, le HyperX Cloud III S montano driver dinamici da 53 mm. Vengono, inoltre, fornite con un microfono ad asta rimovibile e microfoni omnidirezionali MEMS integrati. Garantendo così una comunicazione chiara e precisa in ogni situazione. I cuscinetti auricolari, realizzati in memory foam e rivestiti in similpelle, assicurano il massimo comfort.

Le cuffie HyperX saranno disponibili da maggio. Al momento, il prezzo non è ancora stato rivelato. Considerando che il modello precedente, Cloud III, era stato lanciato a 179,99 euro, è probabile che il nuovo modello si collochi in una fascia di prezzo simile. In attesa di nuovi dettagli è evidente che i nuovi dispositivi HP promettono prestazioni elevate e maggiore comfort.