Grok: Elon Musk potenzia la sua AI acquisendo Hotshot per i video

Gli investimenti per quanto riguarda l’intelligenza artificiale Grok stanno continuando. È arrivata infatti la conferma dell’acquisizione di Hotshot da parte di xAI, l’azienda di Elon Musk, che dunque ha intenzione di aumentare le prestazioni del suo modello. Hotshot è una startup ormai specializzata nella generazione video AI.

Ci sarà dunque una grande miglioria per gli utenti che vogliono lavorare con l’intelligenza artificiale lato video.

Un nuovo passo per l’espansione di Grok

L’integrazione delle capacità video di Hotshot potrebbe rappresentare un cambio di marcia per Grok, che attualmente compete con modelli come ChatGPT, Gemini e Claude. L’AI di Musk ha già ricevuto un aggiornamento importante con Grok 3, introducendo funzionalità di ricerca avanzata e generazione di immagini. Ora, grazie a Hotshot, potrebbe diventare una piattaforma in grado di creare e modificare video, entrando in diretta competizione con strumenti come Sora di OpenAI e Veo di Google.

La decisione di acquisire Hotshot arriva in un momento chiave per il mercato AI. OpenAI, ByteDance e Googlestanno già lavorando su modelli di generazione video, e Musk non vuole restare indietro. A gennaio, aveva già anticipato l’intenzione di potenziare Grok con funzionalità video, e questa acquisizione conferma il suo impegno nel rendere la piattaforma più versatile e competitiva.

Hotshot chiude i battenti: transizione in corso

Un segnale chiaro dell’integrazione imminente è la chiusura della piattaforma Hotshot: dal 14 marzo non è più possibile generare nuovi video, e gli utenti avranno tempo fino al 30 marzo per scaricare i loro contenuti. Questo suggerisce che la tecnologia di Hotshot verrà presto trasferita e adattata all’interno dell’ecosistema di xAI.

Il futuro della generazione video AI

Il mercato della generazione video tramite AI è in piena espansione. OpenAI ha già lanciato Sora, mentre ByteDance ha presentato OmniHuman-1, il suo modello per creare video realistici con AI. Anche Google è entrata in gara con Veo, una tecnologia che promette di migliorare il video editing generativo.

Ora, con l’acquisizione di Hotshot, xAI di Musk si posiziona ufficialmente come un nuovo attore in questo settore, con l’obiettivo di rendere Grok una piattaforma AI completa e multimodale, capace di generare testo, immagini e video in un unico ambiente.