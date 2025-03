Cube 3D: l’AI di Roblox che trasforma tutti in creatori

Roblox ha appena svelato Cube 3D, il suo primo modello di intelligenza artificiale dedicato alla generazione di oggetti tridimensionali. In parole povere, si tratta di uno strumento open source pensato per rendere la creazione di contenuti più semplice e accessibile, anche a chi non ha la minima idea di come funzioni la modellazione 3D. Un bel colpo per la piattaforma, che da sempre punta tutto sulla creatività dei suoi utenti.

Dall’idea alla realtà: arriva l’AI 3D di Roblox

L’idea alla base di Cube 3D è piuttosto semplice: automatizzare la generazione di oggetti per permettere agli sviluppatori di sperimentare più velocemente e concentrarsi sulle idee migliori. Roblox ha preso spunto dai modelli AI che funzionano con il testo e ha adattato lo stesso principio alle forme tridimensionali. Il sistema “legge” un modello 3D come se fosse un insieme di piccoli pezzi e poi prevede quali siano quelli mancanti per completare l’oggetto.

Ma il bello deve ancora venire. Cube 3D, infatti, non si fermerà alla generazione di oggetti a partire da altri modelli 3D. In futuro, sarà in grado di creare contenuti anche partendo da immagini, testo e persino video. L’obiettivo è farlo diventare uno strumento completo e integrarlo con gli altri tool AI già presenti su Roblox, ampliando ancora di più le possibilità creative. Per l’addestramento dell’AI, l’azienda ha utilizzato un mix di dataset con licenza e fonti pubbliche, oltre a dati raccolti direttamente dalla piattaforma.

In pratica, stiamo assistendo a un vero e proprio cambio di marcia. Fino ad oggi, creare oggetti su Roblox richiedeva un minimo di competenze in modellazione 3D. Ora, con Cube 3D, chiunque potrebbe cimentarsi nella realizzazione di oggetti virtuali con pochi semplici comandi. Per una piattaforma che basa il suo successo sui contenuti generati dagli utenti, questa mossa potrebbe segnare un punto di svolta. Se tutto va come previsto, ci troveremo presto di fronte a un’ondata di nuove creazioni, frutto dell’immaginazione di milioni di giocatori che, grazie all’AI, potranno dare forma alle loro idee senza ostacoli tecnici.