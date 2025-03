Audi 2024: solidità finanziaria ed innovazione per l’azienda

Il 2024 è stato un anno più che complesso per Audi. Anche con tutte le difficoltà, l’azienda ha saputo però dimostrare una solidità invidiabile. I ricavi si sono fermati a 64,5 miliardi di euro, in flessione del 7,6% rispetto al 2023. Nonostante il calo, tuttavia, Audi ha chiuso con un risultato operativo di 3,9 miliardi di euro. La casa è riuscita a mantenere un margine operativo sulle vendite del 6%. La tenuta finanziaria emerge chiaramente anche dal flusso di cassa netto, che ha raggiunto 3,1 miliardi di euro.

Il CEO di AUDI AG, Gernot Döllner, ha evidenziato l’importanza del cambiamento che l’azienda sta affrontando, sottolineando il futuro sia tracciato dall’innovazione a tutto tondo per la società. La concorrenza è stata ed è terribilmente agguerrita e le incertezze globali sono state parecchie, ma Audi ha mantenuto il suo equilibrio finanziario e la volontà di continuare a crescere. Come interpretare queste cifre? Le difficoltà non mancano, ma Audi ha mostrato che è capace di gestire anche situazioni critiche.

Innovazione e lancio di nuovi modelli Audi

Nel 2024 Audi ha posto le basi per il futuro. Gli investimenti nel rinnovamento della gamma sono stati importanti, con particolare attenzione ai mercati di Cina e Nord America. Modelli chiave come la Audi Q6 e-tron sono già stati introdotti negli Stati Uniti, con ulteriori lanci previsti per il 2025, tra cui l’Audi A6 e-tron, Q5 e la nuova generazione di A6. Non solo Stati Uniti: la Cina è destinata a giocare un ruolo fondamentale nel futuro di Audi. Grazie alle collaborazioni con FAW e SAIC, il marchio ha iniziato la produzione della Q6L e-tron e prevede l’introduzione di nuovi modelli elettrici nel 2025. Quale sarà l’impatto di queste scelte sui mercati internazionali? La direzione sembra promettente.

Il Brand Group Progressive, che include Bentley, Lamborghini e Ducati, ha registrato un calo delle immatricolazioni, scendendo a 1.692.548 unità rispetto al 2023. Audi, nello specifico, ha consegnato 1.671.218 veicoli, con un decremento dell’11,8%. Di questi, 164.480 erano veicoli elettrici, confermando la transizione verso una mobilità più sostenibile. Guardando al resto del 2025, Audi prevede ricavi tra 67,5 e 72,5 miliardi di euro e punta su un margine operativo compreso tra il 7% e il 9%. La trasformazione è in corso: riuscirà a mantenere la sua leadership nel settore premium?