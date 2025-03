Xiaomi 16: display più grande e design più snodato in arrivo?

La tecnologia non si ferma mai, e Xiaomi lo sa bene. Nonostante Xiaomi 15 e 15 Ultra siano arrivati in Italia solo a inizio marzo, si parla già del loro successore. Le prime indiscrezioni sulla serie Xiaomi 16 hanno iniziato a circolare da tempo, e dopo i rumor sui modelli Pro e Ultra, ora tocca alla versione base finire sotto i riflettori.

Secondo il leaker cinese Smart Pikachu, Xiaomi 16 potrebbe dire addio al formato compatto del suo predecessore e adottare un display più grande. Quanto più grande? Non c’è ancora una conferma ufficiale, ma le ipotesi parlano di una diagonale compresa tra 6,5 e 6,67 pollici, un bel salto rispetto ai 6,36 pollici di Xiaomi 15. Questa scelta seguirebbe una tendenza sempre più diffusa nel settore, con altri modelli come Redmi Turbo 4 Pro e Redmi K80 Ultra che sembrano destinati a ingrandirsi.

Più grande, ma anche più sottile

Ma non è solo una questione di dimensioni: Xiaomi 16 potrebbe essere anche più sottile. Negli ultimi mesi, diversi produttori hanno iniziato a puntare forte su smartphone dal profilo snello. Samsung ha già mostrato il suo Galaxy S25 Edge, mentre Apple si prepara a rimpiazzare il modello Plus con il più leggero iPhone 17 Air. Xiaomi, a quanto pare, vuole inserirsi in questa nuova ondata di design, proponendo un dispositivo più grande ma dal look raffinato.

E non è solo una scelta estetica: un telefono con uno schermo più ampio offre più spazio interno, il che significa poter inserire una batteria più sottile senza ridurne la capacità. Inoltre, c’è la possibilità di integrare un teleobiettivo nel modulo fotografico senza sacrificare il design. Questo potrebbe migliorare la qualità dello zoom e rendere il comparto fotografico ancora più competitivo.

Ovviamente, per ora si tratta solo di voci, e non c’è nulla di ufficiale. Ma considerando la direzione in cui si sta muovendo il mercato, un Xiaomi 16 più grande e più sottile sembra un’ipotesi più che plausibile. Non resta che aspettare ulteriori dettagli per scoprire se queste anticipazioni si trasformeranno in realtà.