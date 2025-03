WindTre aggiorna l’offerta GO Limited Edition: ecco chi può attivarla

L’offerta WindTre GO Limited Edition si aggiorna e tenta i clienti Vodafone e TIM con i suoi ottimi contenuti a un prezzo a dir poco irrisorio. Il gestore, inoltre, propone la sua tariffa anche agli utenti che desiderano attivare una nuova linea, permettendo loro di acquistare una nuova SIM e riceverla gratuitamente direttamente a casa. In più, l’attivazione dell’offerta non richiederà nessun costo iniziale.

Passa a WindTre o attiva una nuova linea per ricevere l’offerta GO Limited Edition

I clienti Vodafone, TIM, ho. Mobile e Kena Mobile e i nuovi utenti interessati ad attivare una nuova linea possono accedere al sito ufficiale del gestore o recarsi in uno dei punti vendita abilitati per ottenere la WindTre GO Limited Edition a soli 9,99 euro al mese.

L’offerta include nel prezzo una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti, 50 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile e 12,6 GB extra per la navigazione in Unione Europea.

WindTre richiede ai nuovi clienti l’attivazione dell’offerta con saldo del costo di rinnovo su carta di credito o PayPal ma offre la possibilità di optare per il pagamento tramite credito residuo andando incontro a una spesa maggiorata, che ammonterà a 10,99 euro al mese.

Qualunque sia la modalità di pagamento scelta, gli utenti potranno ricevere la SIM entro due giorni lavorativi dal momento dell’acquisto e il nuovo numero sarà attivato entro 48 ore; il credito residuo sarà, inoltre, automaticamente trasferito sulla nuova linea. I clienti potranno poi accedere al programma WinDay per ottenere ogni giorno tantissimi sconti e promozioni personalizzate; avranno a disposizione servizi utili gratuiti e non dovranno preoccuparsi dell’addebito improvviso di costi extra grazie al blocco automatico di tutti i servizi a sovrapprezzo.

WindTre propone una vasta gamma di offerte per consentire a ogni cliente di ottenere l’opzione che meglio si adegua alle proprie esigenze. Si consiglia, dunque, di accedere al listino offerte presente sul sito www.windtre.it per conoscere tutte le tariffe del momento.