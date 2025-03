Tariffe chiare e senza sorprese: scopri EVO 200 di CoopVoce

CoopVoce ha lanciato un’offerta davvero interessante per chi è alla ricerca di una tariffa mobile semplice, conveniente e senza sorprese. Fino al 2 aprile, infatti, è possibile attivare l’offerta EVO 200 a soli 7,90 € al mese, con una promessa importante: il prezzo non cambierà mai. Questa offerta include ben 200 GB di dati alla massima velocità, minuti illimitati per chiamare e 1000 SMS, tutto incluso, senza alcun costo extra. Il piano si rinnova automaticamente ogni mese, ma senza mai subire aumenti, una caratteristica che rende EVO 200 davvero allettante per chi cerca stabilità nelle proprie tariffe.

CoopVoce sorprende con EVO 200

Ma ciò che rende questa offerta ancora più vantaggiosa è la possibilità di attivarla in modo semplice e senza costi nascosti. Puoi scegliere di ricevere la tua nuova SIM direttamente a casa, con spedizione e attivazione gratuite, oppure ritirarla in uno dei numerosi punti vendita Coop, dove anche l’attivazione sarà gratuita. Se invece sei già cliente CoopVoce, puoi passare all’offerta EVO 200 con un costo di attivazione una tantum di soli 9,90 €.

La trasparenza è un altro dei punti di forza di CoopVoce. Non ci sono vincoli, né costi aggiuntivi, e la possibilità di utilizzare il piano come hotspot ti permette di condividere la tua connessione senza preoccupazioni. In aggiunta, il servizio LoSai ti avvisa su tutte le chiamate che hai ricevuto, senza mai rischiare di perderne una. E se hai bisogno di supporto, puoi contare sull’assistenza tramite app o chat, con un team di specialisti pronti a risolvere qualsiasi problema.

CoopVoce punta sulla chiarezza e sulla semplicità, offrendo una soluzione mobile che mette al centro le esigenze del cliente. Se stai cercando un piano mobile che unisca qualità, convenienza e trasparenza, EVO 200 è un’opzione da non lasciarsi scappare. Non perdere questa occasione, attivala prima del 2 aprile!