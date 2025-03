Smart TV LG: prezzo INCREDIBILE su Amazon

Le smart TV LG sono indiscutibilmente tra le più richieste ed apprezzate dell’intero mercato, proprio perché i pannelli sono di ottima qualità, ma ciò che fa la differenza è la loro ottimizzazione, legata alla presenza alle sue spalle di un sistema operativo webOS 22 davvero eccellente, sia in termini di funzionalità facilmente accessibili, che proprio per la sua struttura generale.

Il modello attualmente in promozione su Amazon è la LG 32LQ63006LA, si tratta di una smart TV da 32 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD e soprattutto tecnologia IPS LCD, lanciata sul mercato nel corso del 2022, e caratterizzata da un processore alpha5 gen5, con intelligenza artificiale integrata. Il collegamento alla rete avviene tramite WiFi di ultima generazione, con possibilità comunque di fare affidamento anche sul bluetooth, per un rapido collegamento di accessori di vario genere. Il prodotto è perfettamente compatibile con GeForce NOW di NVIDIA, oltre a Google Home e Amazon Alexa, gli assistenti vocali che offrono tante funzionalità con il solo utilizzo della propria voce.

Smart TV LG: una promozione inedita solo su Amazon

Spesa sempre più bassa su Amazon per coloro che vogliono acquistare una smart TV LG, il modello di cui vi stiamo parlando nel nostro articolo può essere infatti aggiunto al proprio insieme di prodotti con una valore dell’ordine finale di soli 188,61 euro, approfittando giustappunto di una riduzione del 41% applicata in modo completamente automatico a partire dai 319 euro previsti di listino. Potete ordinarlo al seguente link.

Il prodotto non presenta differenze particolari rispetto alle attese per quanto riguarda il pannello, essendo comunque un buon display a 60Hz, con cornici abbastanza spesse su tutti e quattro i lati.