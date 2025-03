Kena Mobile: una super offerta appare sul sito ufficiale

Se avete bisogno di aggiornare la promozione presente sul vostro numero di cellulare e non sapete che cosa scegliere, ovviamente la cosa migliore da fare è guardarsi intorno e analizzare tutte le possibilità disponibili all’interno del mercato italiano della telefonia, quest’ultimo vanta effettivamente tante possibilità dal momento che tutti i provider mettono a disposizione cataloghi aggiornati ricchissimi di opzioni variegate per venire incontro alle necessità di tutti i consumatori, tra i principali disponibili qui in Italia sicuramente un provider che potrebbe fare al caso vostro e Kena mobile, quest’ultimo infatti garantisce sempre tantissimi giga a tutti coloro che decidono di attivare una promozione ad un prezzo decisamente accessibile, non a caso recentemente sul suo sito Internet è apparsa una nuova offerta che permette di accedere a caratteristiche davvero interessanti, scopriamola insieme.

Ottime opzioni e un regalo

L’offerta che Kena ha pubblicato sul proposi ufficiale garantisce la bellezza di 100 GB di traffico dati in 4G che aumentano a 200GB se attivate la ricarica automatica, con minuti illimitati e 200 SMS verso tutti, il costo equivale a 5,99 € al mese e il costo di attivazione sarà completamente gratuito se fornirete i consensi commerciali, ma non è finita qui, infatti se decidete di attivare questa promozione il primo rinnovo sarà completamente gratuito e dunque non pagherete assolutamente nulla, sicuramente si tratta di un’ottima opzione dal momento che garantisce un risparmio decisamente interessante.

L’offerta è dedicata a tutti coloro che effettuano la portabilità da determinati operatori virtuali, la lista completa può essere consultata direttamente dal sito ufficiale di Kena mobile oppure a coloro che attivano un nuovo numero direttamente all’interno dell’operatore vestito di giallo, se siete interessati, affrettatevi dal momento dell’offerta, scadrà tra meno di tre giorni, non sappiamo se poi l’operatore deciderà di prorogarla per altro tempo in avanti o se non la rivedremo per un po’.