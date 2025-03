Nvidia da record: le vendite da sola pareggiano tutte le concorrenti

Secondo le ultime stime della nota rivista TrendForce, il mercato dei semiconduttori nell’ultimo anno è stato il più redditizio del mondo, da solo infatti ha fatturato la bellezza di un quarto di trilione di dollari, ovviamente a sospingerlo in modo così importante e nutrito è stata la prepotente e incessante crescita del mercato legato alle applicazioni di intelligenza artificiale, tutte le aziende infatti vogliono dire la loro e stanno investendo nella produzione di chip o nell’acquisto di dispositivi per l’addestramento di linguaggi e di grandi dimensioni.

Nvidia domina

A dominare questo mercato però è stata in lungo e in largo l’azienda tinta di verde, le sue soluzioni dalle prestazioni inarrivabili hanno infatti permesso alla società di rivendicare da sola metà del fatturato totale, nello specifico 124,3 miliardi di dollari, i quali corrispondono ad una crescita del 125% rispetto all’anno precedente, un valore a dir poco mostruoso e mai visto nella storia della tecnologia.

A fare fortemente la differenza sono stati i chip ad altissime prestazioni che consentono l’addestramento di intelligenze artificiali, parliamo dei professori basati su architettura Hopper e nello specifico le schede H100, H20 e H200.

A incrementare poi i guadagni, ci hanno pensato i chip della generazione successiva, basati invece su architettura Blackwell B200, GB200 e B100 da cui si prevede un ulteriore aumento dei ricavi nel 2025.

Come se non bastasse, gli analisti prevedono che l’azienda vestita di verde è destinata a ripetersi anche per quanto riguarda il 2025, il mondo dell’intelligenza artificiale spinge e spinge tanto di conseguenza dare al mondo ciò che desidera e la chiave per guadagnarsi un mercato totale e soprattutto totalizzante, ed è proprio ciò che sta facendo Nvidia, tutti vogliono i suoi chip e tutte le aziende sono disposte a spendere cifre davvero esorbitanti per accaparrarseli, meccanismo alla base di questa crescita davvero impressionante e maestosa.