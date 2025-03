RECENSIONE Bigme hibreak pro: geniale o completamente inutile? La rivoluzione è nel pannello e-ink!

Bigme HiBreak Pro è uno smartphone unico nel suo genere, progettato per coloro che desiderano un dispositivo mobile con display E Ink, ideale per la lettura prolungata e un’esperienza d’uso priva di distrazioni. Sì, ve ne parlo approfonditamente anche nel video di YouTube dove ho lasciuato le mie riflessioni personali. Qui cerchiamo di capire com’ìè fatto strutturalmente e perché, secondo me, è un device geniale.

Design e costruzione

Il HiBreak Pro presenta un design minimalista con un display E Ink da 6,13 pollici, caratterizzato da una risoluzione di 824 x 1648 pixel e una densità di 300 PPI, garantendo testi nitidi e chiari. Il retro del dispositivo ha una finitura simile alla pelle, conferendo una sensazione piacevole al tatto, anche se la costruzione complessiva rimane prevalentemente in plastica. Le dimensioni compatte e il peso contenuto lo rendono maneggevole e comodo da utilizzare per sessioni di lettura prolungate. Ad ogni modo, non comunica un touch and feel premium, c’è da dirvelo.

Display E Ink: una gioia, anche se…

Il punto di forza del HiBreak Pro è il suo display E Ink Carta 1200, che offre un’esperienza di lettura confortevole, simile alla carta stampata, riducendo l’affaticamento visivo. La tecnologia E Ink garantisce un’eccellente leggibilità anche sotto la luce diretta del sole, rendendolo ideale per l’uso all’aperto. Tuttavia, la frequenza di aggiornamento limitata a 21 fps rende il dispositivo meno adatto per contenuti multimediali come video o giochi ad alta velocità. Vi avviso: dovete abituarvici, non è semplice, visto che sarete – sicuramente – abituati ai pannelli moderbu super reattivi e ultra-fluidi.

Prestazioni e software

Sotto la scocca, il HiBreak Pro è alimentato da un processore MediaTek Dimensity 1080 octa-core a 2,4 GHz, supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Questa configurazione assicura prestazioni fluide per le attività quotidiane e una gestione efficiente del multitasking. Il dispositivo opera su Android 14, offrendo accesso completo al Google Play Store per scaricare e utilizzare una vasta gamma di applicazioni.

Connettività

Il HiBreak Pro supporta dual SIM con connettività 5G, garantendo velocità di rete elevate. Dispone inoltre di Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.2, GPS e NFC per i pagamenti contactless. È presente una porta USB-C per la ricarica e il trasferimento dati. Una caratteristica distintiva è la presenza di un sensore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione, offrendo un metodo sicuro e rapido per sbloccare il dispositivo.

Fotocamera

Il comparto fotografico include una fotocamera posteriore da 20 MP e una anteriore da 5 MP. Sebbene le fotocamere non siano il focus principale di questo dispositivo, risultano adeguate per scatti occasionali e videochiamate. È importante notare che, a causa del display in bianco e nero, le immagini visualizzate sullo schermo appariranno in scala di grigi, anche se le foto scattate sono a colori. Dubito che realizzerete scatti degni di nota con questo prodotto.

Autonomia

La batteria da 4500 mAh offre un’ottima autonomia, grazie all’efficienza energetica del display E Ink. Con un utilizzo moderato, il dispositivo può durare diversi giorni con una singola carica. Supporta inoltre la ricarica rapida a 18W tramite USB-C, permettendo di ricaricare rapidamente il dispositivo quando necessario. A mio avviso la fast charge non è necessaria, anche perché un telefono così vi dura giorni senza il minimo problema.

Conclusioni

Il Bigme HiBreak Pro è uno smartphone ideale per gli amanti della lettura che desiderano un dispositivo mobile con display E Ink, offrendo un’esperienza visiva confortevole e funzionalità moderne. Sebbene non sia adatto per contenuti multimediali ad alta velocità, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo focalizzato sulla lettura e sulla produttività senza distrazioni. Costa circa 440$ e fra conversioni ed altro, ve lo portate a casa ad un prezzo di circa 500 euro. Li vale? A mio avviso sì per la geanilità, anche se ci sono pannelli E Ink più performanti oggi sul mercato: vedasi i nuovi scrible o Kindle. Forse fra uno e due generazioni potrà diventare un Must per moltissime persone.