WhatsApp rivoluziona gli aggiornamenti di stato con i collage di foto

WhatsApp continua a evolversi con nuove funzioni pensate per migliorare l’esperienza degli utenti. L’ultima innovazione introdotta riguarda gli aggiornamenti di stato. Si tratta di una nuova opzione chiamata “Layout” che permetterà alle persone di creare collage delle immagini. Questa funzione, attualmente individuata nella versione beta dell’app, offrirà infatti la possibilità di inserire fino a sei foto in un’unica griglia, nel caso in cui non si voglia pubblicarle singolarmente.

Il “Layout” di WhatsApp: una funzione attesa ma non ancora disponibile

Chi oggi desidera condividere più immagini deve necessariamente pubblicare aggiornamenti separati, rendendo la sequenza meno fluida. Con Layout, invece, si potrà scegliere un formato predefinito e combinare più foto in un’unica schermata. Il risultato sarà un aggiornamento più organizzato e visivamente più armonioso, simile a quanto già presente su Instagram.

Anche se promettente, la funzione Layout però non è ancora disponibile per tutti. Essa è stata scoperta all’interno della versione 2.25.8.5 di WhatsApp Beta e, per ora, resta nascosta dietro impostazioni sperimentali accessibili solo agli sviluppatori. Ad ogni modo, la presenza di questa opzione suggerisce che il team della rinomata piattaforma stia testando nuove modalità per rendere gli aggiornamenti di stato più versatili e accattivanti che mai.

Il meccanismo d’uso sarà semplice. Ovvero, una volta selezionata la funzione durante la creazione di un aggiornamento di stato, l’utente potrà scegliere fino a sei immagini dalla propria galleria. A quel punto, sarà possibile organizzarle in diverse configurazioni di griglia, con combinazioni variabili tra due, tre o sei foto. Questa soluzione consentirà di pubblicare contenuti più dinamici e ridurre il numero di aggiornamenti consecutivi.

Non è ancora chiaro quando questa funzionalità sarà rilasciata ufficialmente nella versione stabile dell’app. Ma considerando il ritmo con cui WhatsApp introduce nuove funzioni, è probabile che Layout possa diventare disponibile nei prossimi mesi. Insomma l’obiettivo è piuttosto chiaro. Quello di cercare di offrire agli utenti strumenti sempre più avanzati per personalizzare la propria esperienza sull’app e rendere gli aggiornamenti di stato più intuitivi ed efficaci.