Very Mobile: poche ore disponibili per vincere un monopattino

Very Mobile celebra i suoi primi cinque anni. Per festeggiare insieme ai suoi utenti ha proposto un concorso a premi nell’ambito del programma Giga Green. Tra i premi più ambiti ci sono quattro monopattini elettrici Majestic Lewis Pro II Off-Road. Oltre ad un’interessante premio di consolazione per chi non riesce a vincere il premio principale. Giga Green è il programma di sostenibilità ambientale di Very Mobile. È stato progettato per sensibilizzare gli utenti a un uso più consapevole della rete. Ogni giga utilizzato mensilmente viene convertito in un Giga Green. Quest’ultimo può essere destinato a progetti di tutela ambientale o trasformato in vantaggi offerti da partner attenti al rispetto per l’ambiente.

Very Mobile: i premi offerti dal programma Giga Green

L’iniziativa è accessibile tramite l’app ufficiale dell’operatore. Qui i clienti possono tenere traccia dei loro progressi e decidere come utilizzare i loro Giga Green. Il concorso “Compleanno Very 2025” è aperto agli utenti dai 14 anni in su, residenti in Italia e con un’offerta attiva di rete mobile voce + internet. Per partecipare, basta accedere alla sezione Giga Green dell’app, toccare il banner dedicato al compleanno e selezionare l’opzione “Gioca“. Ogni cliente può partecipare una volta al giorno e tentare la fortuna per vincere un monopattino elettrico Majestic Lewis Pro II. Il concorso durerà fino alle 23:59 del 23 marzo 2025. Mancano quindi poche ore per poter partecipare al concorso.

Anche chi non riuscirà a vincere il premio principale potrà comunque ottenere un premio di consolazione. Non è specificato nel regolamento ufficiale, ma sembra che i partecipanti non vincenti riceveranno un mese gratuito di Infinity+, la piattaforma di streaming Mediaset. Il codice promozionale per riscattare il mese gratuito viene fornito immediatamente dopo ogni giocata non vincente.

Very Mobile continua così la sua tradizione di festeggiamenti innovativi. Mantenendo al centro della propria filosofia l’attenzione per l’ambiente e il desiderio di offrire vantaggi concreti ai propri clienti. La recente iniziativa rappresenta un’occasione interessante sia per i più fortunati che potranno aggiudicarsi un monopattino elettrico, sia per chi desidera approfittare di un mese gratuito di streaming su Infinity+.