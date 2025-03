Utente compra GameBoy in libreria, sorpresa inaspettata

La storia di cui vi parliamo oggi sicuramente ha degli incredibile e può essere tranquillamente aggiunta ai piccoli colpi di scena che il mondo del collezionismo ogni giorno ad offrire, nello specifico parliamo di collezionismo legato al mondo dei videogiochi, una branca ristretta ma che è in grado di offrire certamente traguardi non indifferenti, la storia di oggi riguarda una delle console per videogiocare più famose della storia, il Game Boy.

Un acquisto fortunato

La storia riguarda un fortunato utente dalla Grecia di nome Kleonas Sephirotakis, quest’ultimo si è recato all’interno di una modesta libreria presente nelle sue zone, notando la presenza di un oggetto decisamente interessante, si trattava per l’appunto della consoli in questione che era presente in vetrina e in bellavista e completamente impacchettate e sigillata con i sigilli originali, quest’ultima era rimasta lì per anni completamente intatta e nessuno si era mai accorto della sua presenza che ovviamente nei tempi più recenti rappresentava una piccola miniera d’oro, l’utente ha immediatamente provveduto ad effettuare l’acquisto del prodotto in questione senza però dichiarare il prezzo pagato, facendo certamente un ottimo affare del momento che la console in questione può essere rivenduta al collezionista giusto ad una cifra che oscilla intorno agli 8000 €.

Ovviamente, a fare la differenza e lo stato della console dal momento che quest’ultima risulta perfettamente conservata con scatola originale e sigilli originali, anche la plastica di imballaggio è rimasta completamente intonsa e ciò non fa altro che aumentarne il valore in maniera decisamente impressionante, non è la prima volta che il mondo del collezionismo offre queste piccole perle, famosi sono i casi legati ad esempio agli iPhone 2G che dotati di imballaggio originale possono valere decine di migliaia di dollari, ovviamente tenete gli occhi aperti dal momento che se anche voi doveste incappare in questa tipologia di prodotti, sarebbe un vero peccato lasciarseli scappare.