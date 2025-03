Tesla, si schianta contro un muro ingannatore

Quando si parla di Tesla, ci viene in mente l’azienda automobilistica di Elon Musk. E’ molto conosciuta per la sua progressione nel mondo delle auto elettriche di alta gamma e anche dell’autopilota.

Negli ultimi test fatti per la comparazione di telecamere, il pilota automatico Tesla, non ha rilevato un muro stradale finto, alla “Wile E. Coyote”. Questo test comparativo si basava sul sistema Autopilot di Tesla, fondato esclusivamente su telecamere, e un alto veicolo dotato di sensori LIDAR che ha sollevato altre domande sull’approccio di tipo vision-only dell’azienda di auto elettriche. Il test, fatto dallo Youtuber e ingegnere Mark Rober, ci ha dimostrato che, in certe condizioni, le telecamere dell’Autopilot possono essere tratte in inganno, rendendo pericoloso il suo uso. Il test, inizialmente per Tesla ha avuto successo in condizioni metereologiche ottimali, rilevando i vari ostacoli che aveva davanti. Tuttavia, alla presenza di nebbia, il sistema vision-only ha dato problemi, mentre il LIDAR adottato sull’altra vettura ha continuato a funzionare in maniera egregia. Lo Youtuber si è spinto ancora oltre creando una parete finta, dipinta come lo sfondo della strada, in questo caso il sistema Tesla non ha reagito convinto che era ancora la strada reale, determinando l’impatto della vettura.

La differenza tra i due sistemi è netta. Il sistema LIDAR si basa sulla rilevazione di una presenza fisica di un ostacolo, basato sui dati grezzi della distanza, mentre il sistema Tesla si basa sull’interpretazione che hanno le telecamere. Tesla rimane comunque l’unico produttore che adotta ancora il sistema vision-only. Elon Musk, afferma che una volta perfezionato quest’ultimo sarà superiore a qualsiasi altro sistema, pilotando a vettura come un essere umano. Comunque molti esperti sono ancora scettici sul sistema di Autopilot di Tesla, dato ancora il limite delle telecamere.