CoopVoce EVO 200: 200 GB, zero sorprese e prezzo bloccato!

Se stai cercando un’offerta mobile che unisca convenienza, qualità e zero sorprese, CoopVoce ha pensato proprio a te con la sua nuova promozione EVO 200. Fino al 2 aprile, puoi attivare il piano a solo 7,90 € al mese, con una garanzia che ti farà dormire sonni tranquilli: la tariffa non cambierà mai. Un sogno, vero? Con EVO 200, hai a disposizione ben 200 GB di dati alla velocità massima, chiamate illimitate e 1000 SMS, tutto incluso. Ogni mese il piano si rinnova in automatico, senza alcuna sorpresa.

Internet, chiamate e SMS senza pensieri con EVO 200

Non ci sono vincoli, né costi extra nascosti: l’offerta è chiara e trasparente. E la parte migliore? L’attivazione è gratuita! Puoi scegliere di ricevere la tua nuova SIM comodamente a casa, senza costi di spedizione, oppure ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop sparsi sul territorio, dove l’attivazione è comunque gratuita. In alternativa, se sei già cliente CoopVoce, puoi passare a EVO 200 pagando solo una piccola attivazione una tantum di 9,90 €. Facile, no?

La copertura di CoopVoce è un altro punto forte. Grazie alla sua rete che copre il 99,8% del territorio, puoi stare tranquillo che sarai sempre connesso, sia per chiamare che per navigare. E se sei uno di quelli che non può fare a meno di internet anche quando è in viaggio, ti farà piacere sapere che puoi usare il tuo piano come hotspot gratuito per collegare altri dispositivi. Niente più problemi di connessione durante i tuoi spostamenti!

CoopVoce non è solo connessione, però. Grazie alla tecnologia 4G e al servizio VoLTE, le tue telefonate saranno in alta definizione e, se necessario, potrai continuare a navigare senza interruzioni mentre parli. E per chi ama essere sempre aggiornato, c’è il servizio LoSai, che ti avvisa su tutte le chiamate che hai ricevuto, senza rischiare di perderle. Con l’app e la chat per l’assistenza, CoopVoce rende tutto facile e alla portata di tutti.

Insomma, EVO 200 è un’opportunità da non lasciarsi scappare se cerchi un’offerta trasparente, economica e di qualità.