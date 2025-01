La velocità di espansione dell’universo rappresenta uno dei misteri della fisica moderna. Alla base dell’enigma c’è la “costante di Hubble”. Quest’ultima quantifica la rapidità con cui le galassie si allontanano l’una dall’altra. Ciò all’interno del tessuto dello spazio-tempo. Il problema sorge confrontando i metodi utilizzati per calcolarla. Le misurazioni basate su osservazioni di galassie vicine e supernovae offrono un valore sistematicamente più alto rispetto a quello derivato dallo studio dell’universo primordiale. Ottenuto tramite la radiazione cosmica di fondo. Tale discrepanza, conosciuta come “tensione di Hubble”, sembra resistere a ogni tentativo di spiegazione, suggerendo che l’attuale quadro teorico dell’universo potrebbe essere incompleto.

Riscontrata una maggiore velocità di espansione dell’universo

Il recente studio di Dan Scolnic della Duke University ha aggiunto ulteriore complessità al dibattito. Gli scienziati hanno analizzato un insieme di galassie vicino. Quest’ultimo è noto come Ammasso della Chioma. Utilizza 13 supernove di tipo Ia come strumenti di misurazione. Tali supernove, per la loro luminosità costante e prevedibile, fungono da “candele standard”. Ciò per poter stimare le distanze cosmiche.

I risultati ottenuti indicano la posizione dell’Ammasso della Chioma. Quest’ultimo si trova a circa 98,5 milioni di anni luce dalla Terra. Ovvero ben al di sotto dei 111,8 milioni di anni luce previsti dai modelli che si basano sulla radiazione cosmica di fondo. Tale discrepanza non può essere semplicemente attribuita a errori di misurazione. Dunque, suggerisce che ci sia qualcosa dietro qualcosa di più complesso.

La costante di Hubble calcolata da tale studio è di 76,5 km/s per megaparsec, un valore in linea con altre misurazioni locali. Allo stesso tempo è in netto disaccordo con i 67 km/s per megaparsec derivati dall’universo primordiale. Ciò porta a ipotizzare che possano esistere forze o particelle sconosciute. Oppure che sia necessario rivedere profondamente le teorie esistenti su materia oscura ed energia oscura. Potrebbe trattarsi di una nuova fisica non ancora esplorata. Pronta a rivoluzionare la comprensione stessa dell’universo.