BYD: con la nuova ricarica ultra-rapida partono gli investimenti

Il settore delle ricariche ultra-veloci per veicoli elettrici sta vivendo un momento di grande innovazione. Al centro di tale tendenza, c’è la Cina. In particolare, nel mercato cinese spicca BYD. L’azienda ha presentato un nuovo sistema di ricarica. Quest’ultimo promette di risolvere uno degli ostacoli alla diffusione di massa dei veicoli elettrici. Si tratta dei lunghi tempi di rifornimento. Tale nuova tecnologia, capace di erogare fino a un megawatt di potenza, rappresenta un enorme passo avanti. Rendendo la ricarica dei veicoli elettrici quasi equiparabile, per rapidità, al tradizionale rifornimento di carburante.

BYD presenta un’innovazione per la ricarica

Il sistema è stato denominato “super e-platform“. È stato progettato da BYD per permettere alle auto compatibili di percorrere fino a 400 chilometri con soli cinque minuti di ricarica. Tale risultato è possibile grazie a batterie con un moltiplicatore di ricarica 10C. E componenti avanzati come chip di alimentazione al carburo di silicio e motori ad alta potenza. L’obiettivo dichiarato è rendere le auto elettriche più pratiche e convenienti.

In Cina, il mercato delle auto elettriche è molto competitivo. In tale contesto, BYD intende distinguersi non solo per la potenza della sua tecnologia. Ma anche per il piano di espandere la propria rete di stazioni di ricarica ultra-rapida. BYD ha annunciato nuovi possibili interventi. Quest’ultimi riguardano la possibilità di costruire oltre 4.000 stazioni di ricarica in Cina.

BUD dovrà affrontare anche la gestione della rete elettrica. L’adozione ampliata della tecnologia di ricarica ultra-veloce richiederà ingenti investimenti. Ciò al fine di aggiornare l’infrastruttura esistente. A tal proposito, BYD prevede di dotare ogni stazione di ricarica di unità di accumulo energetico. Garantendo così la stabilità della rete anche durante i picchi di utilizzo. Si tratta di una soluzione sostenibile, ma comporterà costi aggiuntivi. I consumatori trarranno vantaggio da tali innovazioni. Quest’ultimi potrebbero rendere le auto elettriche una scelta più attraente per un pubblico sempre più ampio.