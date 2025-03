Apple: recenti voci parlano di due nuovi monitor in arrivo

A quanto pare in casa Apple qualcosa bolle in pentola, recenti voci di corridoio infatti avevano annunciato che l’azienda fosse al lavoro su un nuovo display studio che Dovrebbe esordire verso la fine dell’anno, non è tutto però, a riprendere tali indiscrezione recentemente c’è pensato il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg, quest’ultimo ha infatti riconfermato l’indiscrezione che vede Apple al lavoro su un nuovo display, dichiarando anche il codice del display, J427, e annunciando che quest’ultimo dovrebbe basarsi su una retroilluminazione mini led e arrivare a fine 2025 o inizio 2026, dopo questa conferma, però, l’insider ha voluto anche rilanciare annunciando che Apple sarebbe al lavoro su un secondo display, offrendo nello specifico, però due teorie distinte.

Le due possibilità

L’esperto ha affermato che Apple è a lavoro anche su un altro display con il codice progetto J527, ma non si sa esattamente di cosa si tratti, Gurman ha due teorie, la prima vedrebbe Apple sta portando avanti due progetti distinti per poi scegliere il migliore tra i due, la seconda invece vedrebbe finalmente l’arrivo di una revisione del Pro Display XDR, nello specifico, ovviamente quest’ultima rappresenterebbe la possibilità più allettante un po’ per tutti dal momento che è risaputo che tale display di prima generazione ormai risulta essere decisamente vecchiotto visti gli standard attuali del mercato, dunque è decisamente lecito pensare che Apple stia valutando un aggiornamento di questo display, molto diffuso sui suoi dispositivi.

Nonostante tutto, però, emerge come entrambe le classi di display necessitino di un aggiornamento importante e radicale, dal momento che sono montati su dispositivi il cui prezzo parte da 5600 € per lo studio e 1800 € per il Mac, prezzi decisamente importanti di cui gli attuali display non sono degni dal momento che offrono risoluzioni importanti ma 60 Hz come frequenza di aggiornamento e il mancato supporto all’HDR, senza tener conto che il Pro Display XDR utilizza ancora la tecnologia IPS