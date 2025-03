WhatsApp: così potete essere invisibili e recuperare i messaggi cancellati

Tempo al tempo e tutto acquisisce una forma sempre più chiara. WhatsApp inizialmente, quando fu lanciato, non era un servizio molto chiaro agli utenti, i quali poi ne hanno fatto una ragione di vita in poche parole. Utilizzare questa piattaforma tutti i giorni è divenuta ormai un’abitudine, un vero e proprio motivo fondamentale.

Esistono ad oggi delle soluzioni esterne a WhatsApp che possono far guadagnare agli utenti qualche funzione in più ma bisogna ricordare che sono disponibili solo per chi utilizza il sistema operativo Android e scarica delle applicazioni di terze parti. Secondo quanto riportato sono sempre di più le persone che se ne stanno servendo nell’ultimo periodo. Stiamo parlando di due piattaforme precisamente, la prima si chiama Unseen e la seconda WAMR. Il loro utilizzo è davvero semplice e il loro scopo davvero utilissimo.

WhatsApp: sono queste le due applicazioni che potrebbero piacere agli utenti, ecco come funzionano

Quando si parla di applicazioni esterne a WhatsApp c’è sempre un po’ di scetticismo ma non è questo il caso. La prima piattaforma in assoluto prende il nome di Unseen ed è perfetta per chi vuole navigare sotto traccia leggendo comunque tutto quello che gli arriva su WhatsApp. Secondo quanto riportato, acquista garantisce la possibilità di leggere tutti i messaggi in arrivo non aggiornando l’ultimo accesso e restando sempre offline. L’unica cosa che bisogna ricordare è che non si potrà rispondere.

L’altra applicazione che sta guadagnando tanto successo soprattutto in questi mesi invece si chiama WAMR. Grazie a quest’ultima, gli utenti possono recuperare i messaggi eliminati di proposito in quanto l’applicazione salva tutti i contenuti di ogni notifica. Ovviamente ricordate che scaricando WAMR dopo che il messaggio è stato cancellato, il suo effetto non andrà a buon fine. Entrambe le applicazioni sono gratuite ma soprattutto legali, per cui non ci sono problemi nell’utilizzarle in ogni momento.