HoMobile lancia offerte convenienti per il 5G di Vodafone

L’operatore virtuale HoMobile ha deciso di conquistare nuovi clienti con offerte particolarmente competitive. Per chi non lo sapesse tale marchio opera sulla rete Vodafone, garantisce quindi una grande qualità delle prestazioni e una copertura su tutto il territorio italiano. Tra le proposte più vantaggiose proposte emergono due tariffe in particolare. Una da 5,99€ al mese per 100GB in 4G e un’altra da 9,99€ al mese per 200GB. Entrambe con accesso anche al 5G senza limiti di velocità e con minuti e SMS illimitati. Sono quindi ideali per chi cerca una soluzione economica ma comunque completa ed efficiente.

HoMobile: tutte le tariffe attualmente disponibili

Le offerte sono rivolte a tutti i nuovi utenti, sia con un nuovo numero che con portabilità da un altro operatore. In caso di attivazione con portabilità da gestori selezionati o di acquisto di un nuovo numero, il costo di attivazione è scontato a 2,99€ invece di 29,99€. Per aderirvi, basta visitare il sito ufficiale di HoMobile e completare la registrazione.

Oltre alle due offerte principali, ho. Mobile mette a disposizione anche altre opzioni destinate a soddisfare diverse esigenze. Chi necessita di più traffico dati può scegliere ad esempio, tra 150GB a 6,99€ al mese o 200GB in 4G a 8,99€ al mese. Invece se si vuole sfruttare la rete-5G di Vodafone, la tariffa da 9,99€ rappresenta la soluzione migliore. L’attivazione può essere effettuata interamente online, con la possibilità di optare per una eSIM, evitando così l’uso della SIM fisica. L’offerta da 5,99€ è disponibile solo per un periodo limitato. Mentre per le altre non è stata annunciata una data di scadenza.

HoMobile si conferma così come un’alternativa interessante per chi desidera un piano tariffario conveniente senza rinunciare alla qualità della rete Vodafone. L’assenza di vincoli contrattuali e la possibilità di gestire tutto online rendono tali soluzioni particolarmente appetibili. Soprattutto per coloro che sono in cerca di flessibilità e fiducia.