Xiaomi SU7, raggiunto il record di 200.000 unità consegnate

Xiaomi non è solo un’azienda nota nel settore dei dispositivi tech ma, con il passare degli anni, è riuscito anche ad affermarsi sul mercato delle quattro ruote. Una decisione, all’inizio, non del tutto semplice se consideriamo che il settore automotive è ormai ricco di grandi costruttori che puntano a proporre proposte eccellenti per conquistare gli utenti. Nonostante ciò, Xiaomi è riuscito a raggiungere un nuovo importante traguardo anche nell’automotive grazie al suo SUV Xiaomi SU7.

Proprio nelle scorse ore, l’azienda cinese ha annunciato al mondo intero di aver raggiunto un numero di consegne pari a 200.000 unità in un periodo di tempo inferiore a un anno. Un risultato, dunque, del tutto eccellente quanto inaspettato. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi dall’azienda.

Xiaomi: record di vendite con il SU7

Non possiamo certamente non porre l’attenzione sul grande successo ottenuto da Xiaomi sul mercato automobilistico. Non a caso, a meno di un anno dal debutto del suo modello SU7, l’azienda cinese annuncia di aver consegnato già un totale di 200.000 unità. Nello specifico, secondo i dati diffusi dalla stessa azienda, in soli 229 giorni è riuscita a raggiungere un numero di consegne pari a 100.000 vetture.

Proprio nei giorni scorsi abbiamo parlato della produzione del 2025 del SUV Xiaomi SU7 giunta già quasi al sold out. Notizia che naturalmente conferma che le consegne del modello del marchio avverrà piuttosto lentamente. Considerato il grande successo ottenuto, però, l’azienda sta lavorando al fine di riuscire a ottimizzare l’attuale produzione. Lo stabilimento di Pechino, infatti, ha attualmente una capacità produttiva di circa 150.000 unità. Con tali numeri, piuttosto limitati, Xiaomi ha deciso di dare il via alla costruzione di una nuova struttura per ampliare la propria capacità produttiva. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito ai futuri progetti del marchio.