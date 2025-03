Xiaomi SU7, la produzione 2025 del SUV è quasi sold out

L’azienda cinese Xiaomi è sempre più al centro dell’attenzione ma non solamente per il lancio dei suoi dispositivi tech. Non dimentichiamo, infatti, che dopo il successo ottenuto sul mercato degli smartphone, l’azienda ha deciso di ampliare le proprie strategie dedicandosi alla costruzione di auto. Una strategia che ha avuto dei risultati del tutto positivi. Pensiamo al nuovo Xiaomi SU7 che sta riscontrando un successo del tutto inaspettato.

Un nuovo modello, lo Xiaomi SU7, che dopo il suo debutto prosegue la sua corsa aumentando sempre di più il proprio successo sul mercato cinese. Secondo quanto diffuso nelle scorse ore, la produzione destinata al 2025 ha già quasi segnato il sold out. Scopriamo dunque nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi il merito a questo nuovo modello del marchio cinese.

Xiaomi SU7: grande successo e produzione quasi sold out

Il SU7 conquista l’attenzione degli utenti registrando un numero di vendite del tutto inaspettato. Non a caso, infatti, secondo quanto segnalato, i tempo di attesa per la consegna sono piuttosto lunghi. La berlina elettrica SU7 Pro, ad esempio, ha un tempo di consegna compreso tra le 43 e le 46 settimane. Solamente la versione Xiaomi SU7 Ultra, sembrerebbe avere un tempo di consegna più limitato, ovvero di 13-16 settimane.

Non a caso, dunque, tali tempistiche lasciano intendere che gli utenti interessati ad acquistare la berlina del marchio cinese devono attendere l’inizio del 2026 per poter avere tra le mani il veicolo. Naturalmente, considerando l’elevata richiesta da parte degli utenti, l’azienda ha deciso di mettersi al lavoro. Uno dei responsabili del Gruppo Xiaomi, Wang Hu. ha fatto sapere che l’azienda farà di tutto per riuscire ad aumentare la capacità produttiva al fine di raggiungere l’obiettivo di consegna di 300.000 veicoli. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte del costruttore cinese in merito ai futuri piani.